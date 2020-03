Thomas Müller (links), stellvertretender Ortsbrandmeister in Clingen, zeichnet Helga Fritsche für 50 Jahre treue Dienste in der Feuerwehr aus. Kreisbrandinspektor Jonas Weller übergibt das Ehrenabzeichen in Gold.

Clingener Feuerwehr rückte zu 40 Einsätzen aus

Bilanz zogen Wehrleitung und Feuerwehrverein der Stadt Clingen. Stadtbrandmeister Christian Frosch habe in seinem Bericht vor allem die steigende Anzahl von Einsätzen betont, heißt es von dort. So wurde die Feuerwehr Clingen im vergangenen Jahr zu 40 Einsätzen gerufen.

40 Stunden habe jedes Mitglied der Einsatzabteilung im Dienst geleistet sowie zusätzliche 35 Stunden für ehrenamtliche Arbeiten wie Aus- und Weiterbildung oder Gerätepflege. „Darauf sowie auf die Mitgliederzahl von 31 Einsatzmitgliedern und 10 Alters- und Ehrenmitgliedern kann die Feuerwehr Clingen stolz sein“, sagte Christian Frosch. Jugendwart Mathieu Wiegleb betonte in seinem Bericht die aktive Jugendarbeit, bei der zahlreiche Wettkämpfe besucht und Ausbildungen absolviert wurden. Aktuell gehören der Jugendfeuerwehr 17 Mitglieder an. Sein Dank ging an Julia und Laura Helmbold, die die Jugendfeuerwehr und auch ihren Jugendwart weiter unterstützen wollen.

Bürgermeister Harald Keitel (CDU), selbst Vereinsmitglied, sprach den Kameraden den größten Respekt aus und betonte, dass die Feuerwehr die mit Abstand wichtigste Gemeinschaft einer Stadt sei und dass es diese zu fördern gelte.

50 Mitglieder zähle der Feuerwehrverein Stadt Clingen, erklärte die Vereinsvorsitzende Ingrid Schuder. 1000 Arbeitsstunden seien geleistet worden. Als größte Unterstützung nannte sie die Umgestaltung des Jugendraumes, der im Rahmen eines Schulprojektes von drei Jugendfeuerwehrmitgliedern komplett renoviert worden war.

Ausgezeichnet wurden Helga Fritsche und Ruth Specht für 50 Jahre treue Dienste in der Feuerwehr mit dem Ehrenabzeichen in Gold. Kathleen Henze, Annette Glätzer und Michael Heiß erhielten das Ehrenabzeichen in Silber und Detlef Landes sowie René Isserstedt das in Bronze. Auch vier neue Mitglieder konnten mit Miriam Jellen, Emely Kranhold, Hannes Houvenaghel und Dominique Zimmer begrüßt werden.

Einsätze:

12 Brandeinsätze, 20 technische Hilfeleistungen, zwei Einsatzübungen und sechs Absicherungsmaßnahmen

Beförderungen:

zum Oberfeuerwehrmann Paul Nohr

zum Oberlöschmeister Jan-Peter Kop, Kathleen Henze, Hartmut Wiesemann, Steffen Mrowka und Thomas Müller

zum Löschmeister René Isserstedt, René Scheibal und Michael Heiß