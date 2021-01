Corona: 28 bestätigte Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Utensilien in Coronazeiten: Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel

Kyffhäuserkreis Die Anzahl der Infizierten stieg auf insgesamt 1150 Infizierte seit März 2020. In den letzten 24 Stunden sind 26 Personen genesen.

Die Zahl der täglich festgestellten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Kyffhäuserkreis verhält sich nahezu unverändert. Für den ersten Tag des neuen Jahres meldet das Gesundheitsamt 28 bestätigte Neuinfektionen. Das waren fünf weniger als am 31. Dezember. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher im Kreis Infizierten auf 1150 Personen. 26 Personen gelten in den letzten 24 Stunden als genesen.

Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 385 positiv auf SarsCoV-2-getestete Personen betreut - 134 im Altkreis Sondershausen und 251 im Altkreis Artern. Hinzu kommen insgesamt 392 Kontaktpersonen, davon 258 aus dem Altkreis Sondershausen und 134 aus dem Altkreis Artern. Die Ermittlung weiterer Kontaktpersonen läuft aktuell.

Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen) stieg auf 141,5.

Von den an Corona erkrankten Personen im Kreis weisen 30 Personen schwere Krankheitsverläufe auf und befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Insgesamt 29 Personen im Kreis sind bislang an oder mit Corona verstorben.