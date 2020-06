Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Fünf Personen im Kyffhäuserkreis in Quarantäne

Die Gesamtzahl aller bisher an Corona Infizierten liegt im Kyffhäuserkreis unverändert bei 45 Personen. Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es auch bei der Anzahl der Kontaktpersonen in Quarantäne keinerlei Veränderungen zum Dienstag, 2. Juni. Derzeit sind fünf Personen in Quarantäne. Inzwischen sind alle 45 an Covid-19 erkrankten Menschen genesen. Im Kyffhäuserkreis gibt es nach wie vor keinen Todesfall im Zusammenhang mit Corona.