Bunt bemalte Steine liegen auch im Kyffhäuserkreis aus. Sie sollen Zusammenhalt und Zuversicht in der Corona-Krise ausdrücken.

Kyffhäuserkreis. Alle bisher an Covid-19 Erkrankten gelten als genesen.

Corona: Keine Veränderungen bei Infektionszahlen im Kyffhäuserkreis

Nach wie vor gibt es im Kyffhäuserkreis keine Neuinfektionen an Corona. Unverändert ist auch die Anzahl der momentan vier Kontaktpersonen in Quarantäne. Laut Angaben der Kreisverwaltung gelten alle 45 Infizierten inzwischen als genesen. Verstorben ist im Landkreis an Covid-19 bislang niemand. Im Landkreis leben etwa 77.000 Einwohner.