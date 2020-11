Corona-Pandemie erschwert Menschen im Kyffhäuserkreis Abschied und Trauer

Sie nehmen sich Zeit für Schwerkranke in den letzten Tagen des Lebens und für die, die ihnen nahe stehen. Sie wollen Trost spenden, die Angst vor dem Tod nehmen oder zumindest lindern. Aktuell gibt es im Kyffhäuserkreis 27 ehrenamtliche Hospizbegleiter. Doch angesichts der Corona-Pandemie ist ihre Arbeit nicht wie gewohnt möglich. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Während des Lockdowns im Frühjahr wurde unsere Hospizarbeit abrupt gestoppt“, blickt Susanne List zurück. Sie ist die hauptamtliche Koordinatorin beim Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Novalis-Diakonie mit Sitz in Sondershausen und Artern. Der Dienst ist sowohl für den Kyffhäuserkreis als auch für den Bereich Sömmerda zuständig, wo es weitere sieben Hospizbegleiter gibt.

Susanne List ist die Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes. Foto: Sibylle Klepzig

Für sie alle blieben die Türen der Pflegeheime und stationären Einrichtungen aufgrund der strikten Einlassbeschränkungen bis Juni geschlossen. Auch Hausbesuche fanden kaum noch statt. Zum einen, um die Kranken und ihre Angehörigen nicht zu gefährden. Zum anderen, um die Ehrenamtlichen selbst zu schützen. „Viele unserer Hospizler gehören aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe“, erklärt List. Einige verzichten aus Selbstschutz auch zurzeit auf den Einsatz als Begleiter. Die Koordinatorin übernimmt viele persönliche Kontakte selbst. 51 Schwerstkranke wurden von Januar bis November am Sterbebett begleitet.

„Zunehmend werden wir auch um Trauergespräche gebeten“, beschreibt sie eine Entwicklung der vergangenen Jahre. 17 ihrer Hospizler haben sich bereits zusätzlich zum Trauerbegleiter qualifiziert. Momentan sei der Hilfebedarf besonders groß, registriert List. „Wenn das Abschiednehmen in Pflegeheimen nicht möglich war, wenn Beerdigungen nur personell begrenzt stattfinden, wenn die sozialen Kontakte im Familien- und Freundeskreis stark eingeschränkt sind, dann fehlt den Menschen etwas Wichtiges, um die Trauer zu leben“, erklärt sie. Der Trauernde bleibt gefangen in seinem Schmerz, der Trauerprozess gerät ins Stocken. Ein Trauerbegleiter kann Strategien anbieten, die wieder zurück ins Leben führen. 25 Einzelbegleitungen gab es in diesem Jahr bislang.

„Unser Trauercafé, das sonst monatlich zu Gesprächen einlädt, kann in der aktuellen Situation natürlich nicht stattfinden“, bedauert dessen Leiterin Claudia Bachmann. „Wir hatten Glück, konnten uns nach der ersten Zwangspause ab Juni wieder ein paar Mal im Café treffen, weil die Trinitatisgemeinde den Gemeindesaal zur Verfügung stellte“, fügt sie hinzu. Als Trauerbegleiterin vermisst sie vor allem den Austausch mit anderen: „Mir fehlt die Supervision, um das eigene Tun zu reflektieren und dazuzulernen.“

In der Beratung setzt das Hospiz-Team vor allem auf Telefongespräche. 249 davon gab es seit Jahresbeginn. Hinzu kommen 197 Beratungen bei Hausbesuchen. „Wir haben auch Briefe und Karten verschickt. Für manchen ist es wichtig, etwas in den Händen zu halten", sagt List. Zu Ostern überraschte man einige Betroffene mit einer liebevoll bestückten Hospiztüte, die plötzlich vor der Haustür stand. Zu Weihnachten soll die Aktion mit Herz wiederholt werden.

Weil in der Hospiz- und Trauerarbeit vieles nonverbal aber viel mit der Mimik funktioniert, tragen die Ehrenamtlichen bei ihren Gesprächen Masken mit Sichtfeld. So ist ihr Lächeln zu sehen.

List ist stolz auf ihr Team, für das sie jederzeit Verstärkung sucht. Nur eines ärgert sie: Dass Trauerarbeit von den Krankenkassen nicht als Leistung anerkannt wird. „Wir leisten eine umfassende Prävention. Es geht um die seelische Gesundheit der Menschen", sagt sie.

Die 24-Stunden-Rufbereitschaft des Hospizdienstes ist erreichbar unterTelefon: 0170/3 70 35 06.