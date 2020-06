Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Protest nimmt ab

Etwa 100 Menschen beteiligten sich am Montagabend beim Spaziergang zum Protest gegen die verordneten Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus in Bad Frankenhausen. Das teilte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mit. An den zurückliegenden Montagen hatten sich bis zu 200 Spaziergänger beteiligt. Besonder Vorkommnisse habe es laut Polizei nicht gegeben, es seien auch keine verboten Symbole mitgeführt worden. In Sondershausen hatte es jetzt bereits zum zweiten Mal in Folge keine derartige Veranstaltung am Montagabend mehr gegeben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

