Coronainzidenz im Kyffhäuserkreis weiter unter 35

Kyffhäuserkreis. Das Gesundheitsamt meldete am Montag keine Neuinfektion für den Kyffhäuserkreis. Die Siebetageinzidenz liegt bei 21,6.

Keine Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldete das Gesundheitsamt am Montag. Die Inzidenz liegt mit 21,6 den vierten Tag unter 35. Ab Donnerstag könnte es nach fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter diesem Wert und einem Tag Karenz weitere Lockerungen geben. Die Zahl der aktiven Coronafälle liegt bei 74, die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne bei 38. In Kliniken werden aktuell noch vier Menschen wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung behandelt.