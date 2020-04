Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dach der Schönfelder Kirche saniert

Freude in Schönfeld. Nach historischem Bild wurden die Gaubenfenster wieder hergestellt. „Die Arbeiten dauerten vom August 2019 bis Januar 2020 in sehr guter Zusammenarbeit aller beteiligter Firmen“, sagt Ursula Telschow von der Kirchgemeinde. Ein Dank gehe an alle, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Besonders Axel Römer und seiner Frau aus Pulheim/Köln, sie ermöglichten durch ihre großzügige Spende dieses Vorhaben. Ihr Wunsch, natürliche Lichtverhältnisse auf der Orgelempore und in der Kirche, sei durch die Firma sehr gut erfüllt worden. Ein Dank gehe zudem an die Fördermittelgeber, dem Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda.