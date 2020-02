Das städtische Gebäude in der Bahnhofstraße in Greußen, in dem sich mehrere Wohneinheiten befinden, soll ein neues Dach erhalten.

Dachsanierung für städtisches Wohnhaus geplant

Das städtische Gebäude in der Bahnhofstraße in Greußen, in dem sich mehrere Wohneinheiten befinden, soll ein neues Dach erhalten. Dies sei notwendig, da das Dach laut Greußens Bürgermeister René Hartnauer (SPD) undicht ist. Bei dieser Gelegenheit soll auf dem Dachboden gleich eine Wärmeisolierung angebracht werden. Das Gesamtvolumen der Baumaßnahme belaufe sich auf rund 60.000 Euro. Bei der Isolierung kann die Stadt auf Fördermittel in Höhe von rund 4500 Euro zurückgreifen, informierte Hartnauer.