Damit Bendelebens Springbrunnen wieder sprudeln

Neue Holzpflöcke aus Lärchenholz sichern den Uferrand am Hauptweg. Der Zwischenbereich wird noch verfüllt.

Alles fließt. Im Schlosspark Bendeleben lässt sich Heraklits berühmter Ausspruch „panta rhei“ wörtlich nehmen. Die sieben Teiche des Parks sind auf verschiedenen Höhen angelegt und über ein Rohrsystem verbunden. So speist einer den anderen. Nimmt es der Spaziergänger auch nicht wahr, so ist das Wasser ständig in Bewegung.