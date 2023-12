Kommentar Dank an alle Einsatzkräfte im Kyffhäuserkreis

Kerstin Fischer über das wasserreiche Weihnachtsfest

Erst Sturmtief Zoltan, danach Dauerregen mit Hochwasser: Die Einsatzkräfte entlang der Flüsse im Kyffhäuserkreis hatten über die Feiertage gut zu tun: Dämme beobachten, Durchlässe kontrollieren, Sandsäcke austeilen. Und das regelmäßig. Da blieb oft nicht viel Zeit für die Familie daheim oder den Weihnachtsbesuch.

Es gehört schon viel Leidenschaft dazu, sich in der oft noch knapp bemessenen Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren. Besonders, wenn das ganze Weihnachtsfest draufgeht. Müssten die Dienste der ehrenamtlichen Helfer bezahlt werden, würden die Kommunen arm.

Auf die Feuerwehrleute ist Verlass. Ihr Einsatz kann nicht hoch genug bewertet werden. Auch die Landrätin weiß das und sprach den Rettern schon am ersten Feiertag großen Dank aus.

Der geht natürlich auch an die Familien der Einsatzkräfte, die nur allzu oft auf ihre Angehörigen verzichten müssen.

Leider ist Entwarnung nicht in Sicht. Es soll wieder Regen geben, und an der Helme nahe der Talsperre Kelbra gilt inzwischen sogar die höchste Alarmstufe 4. Am Abend sollte der Stausee abgelassen werden.