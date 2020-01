Dank Förderprogrammen sind Investitionen möglich

Einen Haushalt habe die Stadt Ebeleben noch nicht, sagt Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wählervereinigung). Der soll aber zur nächsten Stadtratssitzung am 23. Januar beschlossen werden. Als Grund, dass bislang keiner verabschiedet wurde, führte er die Tatsache an, das im städtischen Haushalt auch die Eingemeindung Thüringenhausens berücksichtigt werden müsse. Gröbel geht aber davon aus, dass es keine Probleme geben werde, den Haushalt auf die Beine zu stellen. Und der ließe sogar Spielraum für einige Investitionen, die auch Dank einiger Förderprogramme getätigt werden können. Den jeweiligen Eigenanteil zu stemmen sei zwar „schwierig, aber nicht unmöglich“.

Ganz oben auf der Liste stünde die Sanierung des Freibads in Ebeleben. Sie soll gestaffelt bis 2023 über die Bühne gehen. In diesem Jahr soll mit Arbeiten am Sanitärgebäude sowie den Bereichen Abwasser und Elektro begonnen sowie ein Fachplaner für Bädertechnik beauftragt werden. Für die komplette Freibad-Sanierung fallen Kosten in Höhe von rund 1,168 Millionen Euro an – 90 Prozent davon würden über Fördermittel abgedeckt, informierte der Bürgermeister. Der Badebetrieb soll während der Sanierungsarbeiten weitestgehend erhalten bleiben, „so lange wir das Becken nicht anfassen, bleibt das Bad nach Möglichkeit geöffnet“, sagt der Bürgermeister.

Des Weiteren sei in 2020 die Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) vorgesehen. Damit sollen die Weichen für Baumaßnahmen gestellt werden, die in den kommenden Jahren notwendig sind. Die Stadtentwicklung – dazu gehören auch alle Ortsteile – sei ein langwieriger Prozess mit Beteiligung der Bürger und Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten, erklärt Steffen Gröbel. Die ISEK sei dabei eine wichtige Basis mit absolutem Schwerpunkt bei der Infrastruktur. Denn gerade bei der Sanierung von Straßen und Wegen gäbe es noch Nachholebedarf. Der Auftrag für die Erstellung dieses Konzeptes ist vergeben, informierte Gröbel, sie soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Ein weiteres Projekt, das in diesem Jahr in Angriff genommen werden soll, ist die Sanierung des Turms im Eingangsbereich des Schlossparks in Ebeleben. Neben dessen Erhaltung „ist es das große Ziel, ihn begehbar zu machen“. Die Arbeiten beschränken sich zunächst auf das Mauerwerk und den Innenbereich. An den Bau eines Dachs, wie es der Turm ursprünglich besaß, könne laut Bürgermeister frühestens in zwei bis drei Jahren gedacht werden. Dafür würden die zur Verfügung stehenden Fördermittel der Denkmalpflege von Bund und Land jetzt nicht ausreichen. Die Sanierung des Turms geht auch einher mit den Vorbereitungen auf die Bundesgartenschau (Buga), die in der Zeit vom 23. April bis 10. Oktober nächsten Jahres stattfindet und die Stadt Ebeleben als einen Außenstandort vorsieht.

„Bis dahin wollen wir noch so viel wie möglich schaffen, damit es für die Besucher ansprechend wird“, betonte Steffen Gröbel. Um Ebeleben als Außenstandort gut in Szene zu können, wurde eigens ein Buga-Projektteam ins Leben gerufen. Im gehören Mitarbeiter der Stadtverwaltung, des Schlosspark-Fördervereins sowie des Karl Marien Hauses an. Sie nehmen regelmäßig an Treffen der Verantwortlichen der Bundesgartenschau in Erfurt teil und machen sich Gedanken, wie man die Stadt Ebeleben noch „aufhübschen kann“, erklärt Gröbel.

So soll im Schlosspark noch ein Hauptweg gepflastert, in der Innenstadt touristische Hinweisschilder angebracht und im Allgemeinen für Ordnung und Sauberkeit gesorgt werden. Gerade Letztgenanntes wäre eine gute Möglichkeit für die Einwohner Ebelebens, sich in die Vorbereitungen auf die Buga einzubringen. „Es ist noch viel Arbeit bis dahin“, prophezeite Gröbel.

Weitere Investitionen sollen dieses Jahr im Kindergarten Helbespatzen in Ebeleben getätigt werden. Geplant ist, auf der Rückseite des Gebäudes die Fenster zu erneuern. An der Vorderseite sei dies bereits geschehen. Im Innenbereich sollen Waschräume, Fußböden und die Elektroinstallation in die Kur kommen. Auch in Sachen Schallschutz soll etwas unternommen werden. Geplant seien hierfür Kosten in Höhe von etwa 70.000 bis 80.000 Euro, wovon 90 Prozent gefördert werden. Das sei trotzdem viel für die Stadt Ebeleben, betonte der Bürgermeister. Für die weitere Ausstattung der Stützpunktfeuerwehr Ebeleben und der Ortsteilwehren, sollen ebenfalls Mittel freigesetzt werden, stellte er in Aussicht.

Kulturell sind zwei große Veranstaltungen angedacht. So ist ein Mittelalterfest im historischen Schlosspark geplant. Auch die dreitägige Veranstaltung unter dem Titel „Ebeleben erleben“, die im vergangenen Jahr im Freibad stattgefunden hat, soll nach Möglichkeit 2020 neu aufgelegt werden – so zumindest der Wunsch der Vereine, die im vergangenen Jahr dabei waren.