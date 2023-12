Dartchaoten auf Weihnachts-Mission

Wofür die Sportler aus Oberspier ihre Fehlwurfkasse leerten:

Die Dartspieler haben ihre Spielstätte im Jugendclub in Oberspier in direkter Nachbarschaft zur Kita Rasselbande. Wie jedes Jahr fand wieder ein vorweihnachtliches Fest in der Kita statt. Ein kleiner Adventsmarkt wurde für Kinder und Eltern veranstaltet. Ganz klar, dass die Dartchaoten es sich nicht nehmen ließen und ihren Nachbarn einen Besuch abstatteten, um zum Gelingen des Festes einen Beitrag leisten zu können.

Da das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen darf, kümmerten sich die Dartspieler um den Grill und servierten leckere Bratwürstchen. Die dafür gespendeten Einnahmen wurden aber natürlich der Kita-Leiterin Frau Bischoff zur freien Verwendung übergeben. Aber das war noch nicht alles.

René Fischer und David Kazior hatten noch eine Überraschung parat. Durch das Plündern der Fehlwurfkasse konnte noch ein tolles Geschenk überreicht werden. Eine neue Spielzeugküche samt Zubehör soll künftig ihren Einsatz in der Kita leisten und hoffentlich die Kinderaugen leuchten lassen.

Thomas Peglow, Oberspier