Vereinsleben Dartfieber in Großbrüchter: Gast aus Keula holt sich den Sieg

Großbrüchter Die Begeisterung für den Sport mit den Pfeilen ist auch in Helbedündorf groß. Der Kulturbund richtet zum Ende des Jahres ein Dartturnier aus.

Den Abschluss im Vereinsleben des Kulturbundes Großbrüchter bildet traditionell das Dartturnier „Dartonia“. So fanden sich auch dieses Mal 16 Teilnehmer aus Helbedündorf und Umgebung am Donnerstagabend im Veranstaltungsraum des Heimatmuseums ein, um ihre Fähigkeiten am Dartboard miteinander zu messen.

„ In einem spannenden Finale setzte sich Frank Ullrich aus Keula gegen Andreas Hohbein aus Großbrüchter durch“, erklärt Dirk Rothhardt vom Kulturbund. Auf den dritten Platz schaffte es Paul Schneider aus Friedrichsrode. Ein Dank geht an die Turnierleiter.