Das Diktat der Kartoffel

Ich oute mich jetzt mal: Ich bin Kartoffel-Liebhaber. Pellkartoffeln mit Kräuterquark und Butter oder Leinöl – da kann mir mancher Braten gestohlen bleiben.

Und da ich gern Kartoffeln esse, baue ich viele im Garten an. Ich möchte jetzt nicht jenen Spruch hören mit den „größten Kartoffeln“, die wohl im indirekt proportionalen Verhältnis zur Klugheit des Bauern stehen. Aber meine Erdäpfel können sich hinsichtlich des Ertrages sehen lassen.

Nun ja, da aber in meiner Familie keiner in diesem besonderen Maße meine Leidenschaft teilt, haben wir im Herbst und Winter ein kleines bis mittleres Problem: einen Kartoffel-Überschuss im Keller. Und da dieser nicht sonderlich kühl ist und wir die Knollen auch nicht mit Keimstopp behandeln wollen, rennt uns jedes Mal die Zeit davon. Denn irgendwann im Winter schmecken sie einfach nicht mehr so gut.

Und so entwickle ich mich immer in den Monaten nach der Ernte zu einem kleinen Kartoffel-Diktator. Der mit sanftem Druck bestimmt: Drei-, viermal in der Woche sollte die Sättigungsbeilage kartoffelig sein. Gern auch als Püree, Klöße oder Puffer. Meine Frau und meine Tochter runzeln die Stirn. Sie schwärmen für Nudeln und Reis. Doch ich sage: Zeit dafür ist reichlich ab Frühjahr. Wäre doch schade um die Knollen.