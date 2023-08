Das große Flanieren im Kurpark Bad Frankenhausen

Flanieren, Genießen, Tanzen – zum vierten Mal laden das Regionalmuseum Bad Frankenhausen, der Museumsverein und die Stadt am 30. August zu „Kurkonzert und Kurmilieu“ in den Kurpark ein. Im Bild: die Eheleute Runknagel aus Bad Frankenhausen in einer Aufnahme aus dem vergangenen Jahr.

Bad Frankenhausen. Zum 4. Mal wird sich zum „Kurkonzert und Kurmilieu“ in Bad Frankenhausen in Schale geworfen.

Wenn edle Damen mit breiten Hüten und wallenden Roben mit vornehmen Herren im feinen Zwirn mit Zylinder und Melone an einem Sommerabend im Kurpark in Bad Frankenhausen promenieren, dann ist „Kurkonzert und Kurmilieu“. Am 30. August ist es soweit. Dann wird sich der Kurpark mit seinem historischen Konzertpavillon von 19 bis 21 Uhr wieder in eine Flaniermeile verwandeln. Der Zeitschalter wird in das Jahr 1818 umgelegt, jenem Jahr, in dem in Frankenhausen der Kurbetrieb begann.

Gut siebzig Jahre danach erfolgte 1890 im Kurpark die Einweihung des Kurpavillons. Von Mai bis September trat hier die Frankenhäuser Stadt- und Kurkapelle auf und unterhielt Kurgäste und Einheimische mit kleinen Konzerten. Anlässlich des Kurjubiläums 2018 hatten der Heimat- und Museumsverein und das Regionalmuseum der Stadt erstmals diesen besonderen Kurkonzertabend gestaltet und damit an die zurückliegenden 200 Jahre Kurort erinnert. Der Einladung, in historischen Kostümen zu erscheinen, waren zahlreiche Gäste gefolgt und schnell wurde der Wunsch nach einer Fortsetzung der Veranstaltung laut.

Kostüme aus der Zeit zwischen 1820 und 1980 gerngesehen

Nun laden Museum, Verein und die Stadt Bad Frankenhausen zum vierten Mal zum Flanieren, Genießen und Tanzen in den Kurpark ein. Zu erleben ist Musik der Gruppen Geschmacksmuster und Indistinct Cheddar. Die Veranstalter freuen sich, wenn an diesem Abend wieder viele Einwohner und Gäste ein Kostüm beziehungsweise Outfit aus der Zeit zwischen 1820 und 1980 tragen, um vor historischer Kulisse gesellig beisammen zu sitzen, zu tanzen, zu picknicken und den Kurpark in das Kurmilieu der zurückliegenden 200 Jahre zu verzaubern.