Das ist los an den Weihnachtsfeiertagen

Der Posaunenchor Sondershausen hält auch in diesem Jahr an seiner Tradition fest, kurz vor der Bescherung vom Turm der Cruciskirche weihnachtliche Musik über der Stadt erklingen zu lassen.

Kyffhäuserkreis Weiße Schlossweihnacht, Blaskonzerte sowie Krippenspiele, Christvespern und Gottesdienste in den Kirchen der Kyffhäuserregion

Adventsmusik in der Trinitatiskirche

Am Freitag um 18 Uhr ist in der Trinitatiskirche in Sondershausen Adventsmusik mit dem Titel „Schwedische Weihnachten: Santa Lucia“ zu hören. In Schweden wird durch das alljährliche weihnachtliche „Lucia-Singen“ im ganzen Land an die Legende der heiligen Lucia von Syrakus zu Weihnachten gedacht. In traditionellen weißen „Lucia“-Gewändern mit Kränzen und Kerzen erklingt die berühmte traditionelle und weihnachtliche Chormusik aus Schweden, beispielsweise auch das berühmte Lied „Santa Lucia“. Es singt der Projektchor der Trinitatiskirche, der Eintritt ist frei.

Weiße Schlossweihnacht in Sondershausen

Vom 20. bis 30. Dezember findet in Sondershausen erstmals die Weiße Schlossweihnacht statt und bietet im Schlosshof eine besonders romantische Atmosphäre voll beeindruckender Lichterwelten, Live-Musik, Eisbahn und ausgefallenen Verköstigungsständen. Das Veranstaltungsgelände ist barrierefrei, der Eintritt frei.

Parallel findet noch bis zum 23. Dezember der traditionelle Sondershäuser Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz statt, der von 10 bis 18 Uhr (Freitag bis 21 Uhr) geöffnet hat.

Vortrag im Schlossmuseum Sondershausen

Am Freitag findet um 16.30 Uhr im Blauen Saal des Sondershäuser Schlossmuseums der Vortrag „Rose, deiner Blätter Prangen hat mit sehnlichem Verlangen, durch das Aug‘, mein Hertz erfüllt - Literarische Kostbarkeiten über die Königin der Blumen“ mit Ines Hommann (Rezitation) und Maria Burna (Klavier) zu erleben. Umrahmt werden die Erzählungen und Gedichte unterschiedlicher Literaturepochen von romantischer Musik. Eintritt frei.

Kleintierbörse in Heldrungen

Am Samstag findet von 8 bis 12 Uhr die letzte Kleinbierbörse des Jahres der Heldrunger Rassegeflügelzüchter in der Ausstellungshalle in Heldrungen statt. Getauscht und verkauft werden können Tauben, Kaninchen, Hühnergeflügel und Ziergeflügel.

Friedenslicht aus Bethlehem in Greußen

Erstmalig kommt in Greußen offiziell das Friedenslicht aus Bethlehem an. Mitglieder der Greußener Jugendfeuerwehr um Jugendwart Marcus Lange werden damit am Samstag in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr in Greußen auf dem Marktplatz stehen, wo sich jeder das Friedenslicht nach Hause holen kann. Anschließend bringt der Feuerwehrnachwuchs das Licht in die Pflegeheime in Greußen und Grüningen.

Weihnachtsmarkt in Bottendorf

Am Samstag ist Weihnachtsmarkt in Bottendorf (Stadt Roßleben-Wiehe). Beginn auf dem Schenkenplatz ist 14.30 Uhr, gegen 15.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Es lädt ein der Bottendorfer Karnevalsverein BCC.

Mettenschicht in der Barbarossahöhle

Zum 14. Mal findet am 23. Dezember in der Barbarossahöhle die Mettenschicht statt. Und wie jedes Jahr sind die Aufführungen um 15 und 17 Uhr längst ausverkauft. Zu erleben sind weihnachtliche Bergmannsbräuche, Blasmusik der Kyffhäuserland-Musikanten, die Bergmannspredigt und die Aufführung des Höhlentheaters, in der es diesmal um eine historisch belegte Begebenheit aus der Fürstenzeit um 1865 geht, den „Prinzenraub”. Die Mettenschicht ist die Bezeichnung für die letzte eingefahrene Schicht vor dem Heiligen Abend.

Blaskonzert der Ichstedter Dorfspatzen

Beginn ist 14 Uhr an der Ichstedter Kirche, für heiße Getränke ist gesorgt. Um 15 Uhr beginnt die Christvesper.

Turmblasen an der Cruciskirche Sondershausen

Weihnachtlichen Klängen der Posaunengruppe Sondershausen können Besucher beim Turmblasen am 24. Dezember bei Glühwein und Kinderpunsch an der Cruciskirche lauschen. Beginn ist 15 Uhr.

Weihnachtliche Orgelmusik in Sangerhausen

Weihnachtliche Orgelmusik lässt Kantorin Martina Pohl am zweiten Weihnachtstag (Dienstag) um 17 Uhr an der Hildebrandtorgel der St. Jacobi-Kirche in Sangerhausen erklingen.