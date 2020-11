Kyffhäuserkreis. Bürger sollen aufgrund der Coronapandemie ihre Anliegen bei der Kreisverwaltung vorrangig am Telefon oder per E-Mail klären.

Das Landratsamt in Sondershausen ändert die Besucherregeln

Aufgrund der Corona-Pandemie hat auch die Kreisverwaltung des Landratsamtes in Sondershausen ein Hygienekonzept mit Vorgaben zur Öffnung der Verwaltung erlassen. Der reguläre Besucherverkehr in den Gebäuden des Landratsamtes sei ausgesetzt, heißt es in einer Mitteilung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Bürgeranliegen sollen bis auf weiteres vordergründig bitte telefonisch, per Fax oder E-Mail erfolgen. Zwingend notwendige Besuche der Behörden werden in sogenannte „Schleusenzimmer“ in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung empfangen.

Der Bürgerservice in Artern und Sondershausen soll derweil geöffnet bleiben, hieß es weiter. Die Abwicklung erfolge auch dort über die „Schleusenzimmer“. Besucher würden bei Nutzung des „Schleusenzimmers“ von Bediensteten am Empfang beziehungsweise der Eingangstür abgeholt und nach der Besprechung zum Ausgang zurückgebracht.

Alle Besucher haben während der Aufenthaltsdauer in allen Dienststellen die Pflicht zum ständigen Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss ebenfalls zu jeder Zeit eingehalten werden. Das Erlaubniswesen ist personell wieder besetzt und kann kontaktiert werden, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung.