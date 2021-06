Das Regionalmuseum Bad Frankenhausen öffnet

Bad Frankenhausen. Das Museum im Schloss Bad Frankenhausen hat wieder geöffnet. „Verfilzt und ausgestellt“ heißt die Schau, die Filzkunst zeigt.

Nach den langen Wochen der Schließung aufgrund der Corona-Maßnahmen kann auch das Regionalmuseum im Schloss in Bad Frankenhausen seine Türen wieder öffnen. Bereits seit Donnerstag werden wieder Besucher empfangen. Das teilte das Museum mit. Mit der Öffnung ist es endlich auch möglich, die Sonderausstellung, welche schon seit dem vergangenen November auf ihre Eröffnung wartet, zu besichtigen.

„Verfilzt und ausgestellt“ heißt die Schau, die Filzkunst von Gabriele Hoffmann aus Bad Frankenhausen zeigt. Die Schau ist die erste, in der Gabriele Hoffmann ihre einzigartigen Kunstwerke im Museum ausstellt. Sie zeigen eindrücklich, was sich aus Filz modellieren lässt und was das Filzen für die Bad Frankenhäuserin bedeutet: Filzen ist Meditation, Therapie, Handwerkskunst, alltagstauglich und dekorativ künstlerisch, heißt es in der Mitteilung des Regionalmuseums.

Weiterhin sei es nun auch wieder möglich, alle Dauerausstellungen während der Öffnungszeiten des Museums von Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr zu besichtigen.