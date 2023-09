Das Schalmeienorchester Mönchpfiffel gewährt Einblicke

Mönchpfiffel-Nikolausrieth. Am Wochenende werden neue Titel einstudiert. Zusätzlich findet ein Schlagzeugworkshop statt.

Jeder, der schon einmal Orchesterluft schnuppern wollte, hat dazu vom 22. bis 24. September die Gelegenheit. Die Mitglieder des Schalmeienorchesters Mönchpfiffel-Nikolausrieth veranstalten ein Trainingswochenende in Vereins- und Sportlerheim, in dessen Rahmen zwei neue Titel einstudiert werden sowie ein Schlagzeugworkshop mit einem Merseburger Schlagzeuglehrer stattfindet, der zu DDR-Zeiten bei namhaften Bands wie Karussell spielte. Für jeden Neugierigen ist das Wochenende also die perfekte Gelegenheit, die musikalischen Mitglieder Samstag und Sonntag ab 9 Uhr kennenzulernen, wirbt Vorstand Michael Fichtl für einen Besuch. Am Freitag findet um 18 Uhr eine Gesamtprobe im Sportlerheim statt, bei der bisherige Titel aufgefrischt werden.