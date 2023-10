Das sind die Baustellen im Kyffhäuserkreis

Neue Baustellen gibt es einige allerdings setzen sich mehrere Sperrungen auch in der kommenden Woche fort.

Kyffhäuserkreis. An einigen Stellen müssen Verkehrsteilnehmer mehr Geduld aufbringen oder Umleitungen in Kauf nehmen. Hier eine Übersicht:

Noch ein wenig Geduld brauchen die Autofahrer in Bad Frankenhausen. Auf der Chausseekreuzung B85/L1172 gibt es eine halbseitige Sperrung. Der Anbindungsbereich des August-Bebel-Platzes wird für die Sanierungsmaßnahme der Straße voll gesperrt. Der Verkehr wird mittels Ampel geregelt. Wie es von der Straßenverkehrsbehörde des Kreises heißt, ist der kommunale Bereich in Höhe der Lindenstraße/Bornstraße über eine ausgeschilderte Umleitung zu erreichen. Diese führt über die Panoramastraße und den Udersleber Weg. Voraussichtlich am 29. Dezember soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Etwas länger dauert es für motorisierte Verkehrsteilnehmer im Bereich des Heldrunger Bahnhofsvorplatzes. Dort wird die L3086 vor dem Bahnhofsplatz halbseitig gesperrt. Grund für die Maßnahme sind Umbauarbeiten an dem Areal. Der Verkehr wird mittels Ampel geregelt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich erst zum Jahresende beendet sein.

In Trebra werden Kabel verlegt. Dazu wurde die Straße im Bereich Mönchtor Trebra aus Richtung Holzengel kommend halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die Maßnahme soll sich noch bis Monatsende ziehen.

Die Brückensanierung in der Lindenstraße von Ebeleben zieht sich ebenfalls geplant bis Dezember dieses Jahres. Die Lkw-Umleitung erfolgt über B249 – L2085 Schernberg – Himmelsberg – L 1033 Toba – L1032 Wiedermuth und umgekehrt.

Die Clingener Lindenstraße wird bis voraussichtlich 22. Dezember zum Zweck der Brückensanierung voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Flattig – B4 – Bahnhofstraße – Schwarzburger Str. und umgekehrt.

Zwischen der Zufahrt Wendelstein und der Unstrutbrücke aus Richtung Roßleben gilt wegen Untergrundproblemen eine Tonnagebeschränkung von 7,5 Tonnen. Die Umleitung für schwerere Fahrzeuge führt ab Roßleben über Wiehe, Allerstedt, Memleben und umgekehrt.