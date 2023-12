Das sind die neuen Fahrzeuge für die Feuerwehren im Kyffhäuserkreis (mit Video)

Kreisbrandinspektor Jonas Weller (links) und Landrätin Antje Hochwind-Schneider (2. von links) übergeben den Schlüssel für den neuen Mannschaftstransportwagen an die Feuerwehr Greußen.

Mit vier neuen Mannschaftstransportwagen sind die Feuerwehrkameraden aus Ebeleben, Greußen, Roßleben-Wiehe und Bad Frankenhausen seit Donnerstagabend unterwegs. Auch der Katastrophenschutzzug des DRK steht ein neuer Krankentransportwagen zur Verfügung. Alle fünf Fahrzeuge im Wert von rund 460.000 Euro hat Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) am Donnerstagabend auf dem Marktplatz in Sondershausen an die Einsatzkräfte übergeben.

Die vier Mannschaftswagen für die Stützpunktfeuerwehren im Landkreis seien Ersatzbeschaffungen für alte Fahrzeuge, deren Lebensdauer überschritten ist, erklärte Kreisbrandinspektor Jonas Weller. Die ältesten Fahrzeuge stammen noch aus den 1990er-Jahren. Bislang habe man sich beim Kreis bei der Beschaffung vor allem um fehlende Technik gekümmert. „Viele Leerstellen gibt es nicht mehr. Daher kommen jetzt die Ersatzfahrzeuge dran“, so Weller.

Pro Mannschaftswagen wurden 81.000 Euro investiert. Der Landkreis brachte 65.000 Euro Eigenmittel pro Fahrzeug auf, erklärte Hochwind-Schneider. Der restlichen Mittel stammen vom Land.

Der Krankentransportwagen für den DRK Kyffhäuserkreisverband wird beim Katastrophenschutzzug eingesetzt und wurde komplett vom Bund bezahlt. 137.000 Euro kostete das geländefähige Fahrzeug. Es ist mit einem Defibrillator ausgestattet, zwei Tragen und der Grundausstattung an sanitätstechnischem Bedarf. „Einen uralten, Vier-Tragen-Krankentransportwagen wird er ersetzen“, erläuterte Sven Oesterheld, Zugführer des Sanitäts- und Betreuungszuges beim Katastrophenschutz.

„Eine moderne Ausrüstung ist für Rettungskräfte unerlässlich“, sagte Landrätin Hochwind-Schneider bei der Übergabe. Aktuell läuft eine Ausschreibung für neue fünf Tanklöschfahrzeuge.