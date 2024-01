Dauereinsatz wegen Helme-Hochwasser treibt Einsatzkräfte ans Limit und raubt den Schlaf

Vor dem Gerätehaus in Mönchpfiffel-Nikolausrieth lagern Sand und Sandsäcke, die Feuerwehrleute wie Nico Schröder (links) und Nick Schramm im Notfall schnell an Ort und Stelle bringen können.

Kyffhäuserkreis Bis zur Erschöpfung haben Feuerwehren und THW gegen die Wassermassen im östlichen Kyffhäuserkreis gekämpft. Um zu helfen, packten viele mit an, die in den betroffenen Gebieten gar nicht wohnen.

Nach zweiwöchigem Dauereinsatz gönnen getroffene Maßnahmen gegen das Helme-Hochwasser und Minustemperaturen den Ehrenamtlichen der vielen freiwilligen Feuerwehren im östlichen Kyffhäuserkreis erstmals eine Verschnaufpause. Eine Pause von einer Extremsituation, die auch ältere Einwohner der betroffenen Orte so noch nie in ihrem Leben gesehen haben, wie sie auf Nachfrage unserer Zeitung erzählten. Das Ausmaß überraschte selbst Feuerwehrleute.

Stündlich Pegelstände ablesen

In und um die Ortschaften Mönchpfiffel-Nikolausrieth und Kalbsrieth-Ritteburg herrschte in den letzten Tagen allerhand Trubel, um die Menschen vor Ort vor dem Hochwasser zu schützen. Rund 250 Kräfte waren dabei im Hochwassergebiet im Einsatz, sagte Kreissprecher Martin Pollack. Dazu zähle laut Pollack auch die Unterstützung von Helfern des Technischen Hilfwerkes Sondershausen sowie Apolda als auch Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes.

Die Helme stand noch nie so hoch wie beim aktuellen Hochwasser und die Einsätze dauerten noch nie so lange wie diesmal, berichten Einwohner wie der stellvertretende Feuerwehrchef Falk Rauchfuß. Foto: Susann Salzmann / Funke Medien Thüringen

Kay Deutschmann, Wehrleiter der Feuerwehr Mönchpfiffel-Nikolausrieth, und sein Stellvertreter Falk Rauchfuß waren dankbar für die Pause von Sandsackfüllen, Deichverstärken, Einrichten von Messstellen und so weiter. „Es wurde zwar kein Katastrophenalarm ausgerufen, aber die Lage war katastrophal“, sagte Deutschmann. Am zweiten Weihnachtsfeiertag spitzte sich die Lage zu. Die Helme schwoll an. Der Pegel wuchs auf gut drei Meter - in einem Fluss, durch den man in heißen Sommern hindurch waten kann, wie Rauchfuß sagte. In den ersten Tagen mussten die Pegelstände stündlich an den Kreis übermittelt werden. „Auch in der Nacht“, setzte Rauchfuß hinzu. Das mit sechs Einsatzkräften in der Ortsfeuerwehr abzudecken, war nicht einfach. In Zweiergruppen wurde „Dienst“ geschoben. Die anderen konnten sich ausruhen. Befürchtungen um weiter ansteigende Pegel hätten allerdings den Schlaf geraubt, sagte Deutschmann.

Fazit des Wehrchefs: „Feuerwehren funktionieren“

Ohne Einsatz anderer Feuerwehren wäre die Aufgabe für die Ortswehren nicht zu stemmen gewesen. Die Helfer kamen von Sondershausen, Ebeleben, Greußen, aber auch von Artern und Umland. „Unsere Feuerwehren funktionieren“, nannte Arterns Wehrchef Peter Hauthal die Quintessenz der letzten Tage. Allein in Artern zähle die Einsatzabteilung 36 aktive Kameraden. Ein Teil davon packte im Hochwassergebiet tüchtig an; ein Teil sicherte die Einsatzbereitschaft der Stützpunktwehr ab. Letzteres war dringend nötig: vor Weihnachten kämpften die Arterner bereits mit Unstruthochwasser, rückten zu einem Flächenbrand nahe Reinsdorf aus und löschten einen brennenden Bus. Nach wie vor sei man einsatzbereit, betonte Hauthal. Auch wenn hochwasserbetroffene Gemeinden erneut Hilfe brauchen. Wie viele Kameraden wie viele ehrenamtliche Stunden abgeleistet haben, konnte Hauthal noch nicht sagen. Die Auswertung brauche noch gut einen Monat Zeit, sagte er.

Sandsäcke bilden eine Barriere für das Wasser. Mit Hunderten wurden Deiche verstärkt. Foto: Susann Salzmann / Funke Medien Thüringen

Wer beim Hochwasser geholfen hat, der hat mehrere Stunden am Stück aufgebracht. Acht Stunden und mehr waren keine Seltenheit, bestätigte Bad Frankenhausens Wehrchef Jens Fischer die Aussagen der anderen Wehren. Kräfte aus Bad Frankenhausen und Esperstedt halfen ebenfalls; transportierten Sandsäcke und verbauten diese. „Das waren Leistungen jenseits eines Arbeitstages“, so Fischer. Auch künftig seien die Wehren bereit, zu unterstützen. „Wir müssen schauen, wen wir schicken, weil wir noch unsere eigene Tageseinsatzbereitschaft gewährleisten müssen und die Urlaubszeit nun vorbei ist“, so Fischer weiter.