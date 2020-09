David Wenzel ist der neue Sprecher im Kyffhäuserkreis

Die Schülersprecher der Förderzentren Artern und Sondershausen haben in Bad Frankenhausen in geheimer Wahl David Wenzel aus dem Förderzentrum Sondershausen zu ihrem neuen Kreisschülersprecher gewählt. Ihm zur Seite stehen Lukas Jans, ebenfalls aus Sondershausen, und Fabian Droisi aus dem Förderzentrum Artern.

Gemeinsam wurden Themen notiert, welche den Schülern beider Schulen am Herzen liegen. In Artern wünscht man sich zum Beispiel Spielgeräte für die Jüngsten auf dem Schulhof, dazu ein bisschen Grün und ein paar Bänke zum Quatschen in den großen Pausen, teilte Silvana Schäffer vom Jugendhilfe- und Förderverein mit.

In Sondershausen steht „Platz im Schulhaus“ ganz oben auf der Liste. In beiden Schulen wünscht man sich neuere Möbel oder Ausstattung in den Fachräumen für Chemie und Physik. Manches ist in die Jahre gekommen. Aber auch die Verantwortung als Schülersprecher war ein Thema. Das Klima der Schüler untereinander wolle man verbessern und mit den Lehrern Veranstaltungen planen.