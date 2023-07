DB-Regio-Tochter übernimmt 2024 Bahnverbindung nach Erfurt

Kyffhäuserkreis. In rund anderthalb Jahren gibt Abellio das Diesel-Schienennetz in Sachsen-Anhalt und Thüringen ab. Die Nachfolge ist bis 2032 geplant.

Die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH – eine 100-prozentige Tochter der DB Regio – sind der Nachfolger für das in finanzielle Schieflage geratene Bahnunternehmen Abellio Rail Mitteldeutschland. Zum Dezember 2024 bis 2032 betreibt die Bahn-Tochter das Diesel-Schienennetz Disa II. Die künftige Betreiberin kündigte an, dass Fahrpläne nahezu unverändert bleiben sollen. Eingesetzt werden nach wie vor die bestehenden Fahrzeuge, hieß es in einer Pressemitteilung. Abellio betreibt unter anderem die Streckenverbindung zwischen den beiden Landeshauptstädten Erfurt und Magdeburg.

Die DB-Regio-Tochter erhielt den Zuschlag für das Schienennetz nach einer europaweiten Ausschreibung.