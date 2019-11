Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Defa-Hacker-Komödie läuft in Cruciskirche

Einen Filmabend organisiert der Förderverein „Cruciskirche“ am Donnerstag, 21. November, im Bürgersaal der „Cruciskirche“. „Zwei schräge Vögel“, eine Filmkomödie aus dem Jahre 1989, wird gezeigt, kündigt Edith Baars vom Förderverein an.

Im September 1989 kam diese DDR-Hacker-Komödie ins Kino, für die sich aufgrund der damaligen politischen Ereignisse keiner mehr interessierte trotz ihres Humors und ihrer kritischen Haltung. Zwei Informatikstudenten haben an der Uni Leipzig eine geniale Software entwickelt, mit der ein Computer Fehler in seinen Programmen selbst identifizieren und korrigieren kann. Weil sie aber dabei ein universitäres Computerprogramm zu Schrott gefahren haben, werden sie zur Bewährung in einen thüringischen Betrieb versetzt. Der Ort im Film heißt Finsterberg-Dodeleben, gedreht wurde in Großbreitenbach. Die attraktive Sachbearbeiterin Petra ebnet ihnen trotz IT-Verbots den Weg zu neuen Programmiererfolgen, und es gibt eine Liebesgeschichte im Dreieck. Gespickt mit Insiderwitzen nimmt sich die Satire die teils irrwitzigen Probleme der DDR-Wirtschaft vor und karikiert den Alltag in einem Volkseigenen Betrieb und die DDR-Computertechnik, heißt es in der Filmankündigung.

Zur Veranstaltung ist der Berliner Filmpublizist Klaus Dieter Felsmann anwesend. Er wird eine Einführung geben, auch ein Filmgespräch ist vorgesehen. Der Eintritt zum Kinoabend ist frei.