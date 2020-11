Dekorationswettbewerb für Sondershausens Innenstadt

Jedes Jahr schmückt die Stadtverwaltung mit Weihnachtsbeleuchtung die Innenstadt in Sondershausen.

Die ersten Anmeldungen für den von der Stadt ausgeschriebenen Gestaltungswettbewerb in der Adventszeit liegen schon vor, sagt Angela Böhme vom Stadtmarketing. Wer es noch nicht geschafft hat, der kann sich aber auch noch bis 26. November bei der Stadt melden, wenn er mit seinem Haus, Fenster, Fassade oder Geschäft in der Innenstadt teilnehmen will. Die Verwaltung hat die Bewohner dazu aufgerufen mit der Stadt im Zentrum mit Adventsschmuck eine heimelige Atmosphäre zu schaffen. Eine Jury werde die drei schönsten Ideen prämieren. Zu gewinnen gibt es Sondershausen-Gutscheine über 100, 75 und 50 Euro.