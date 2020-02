Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dekra plant technische Prüfstelle in Sondershausen

„Wir sind noch in der Planungsphase“, sagt Andreas Benkstein, Außenstellenleiter des Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Dekra) in Nordhausen. Die ist auch für Sondershausen zuständig und plant hier in naher Zukunft den Neubau einer technischen Prüfstelle. Details konnte Benkstein noch nicht nennen.

Der Neubau soll auf dem Gelände des ehemaligen Iveco-Autohauses entstehen, informierte Andreas Benkstein. Er betonte aber, dass die Leistungen der Dekra bis zur Fertigstellung der Prüfstelle in der Kreisstadt auch weiterhin gewährleistet seien. So sind die Mitarbeiter im Gebäude vom Mercedes Autohaus Peter im Büro an der Rückseite der Halle für Nutzfahrzeuge eingemietet. Die Dekra ist schon seit mehr als 20 Jahren in Sondershausen und Nordhausen in den Bereichen Fahrzeugprüfung, Fahrerlaubnisprüfung, Gutachten tätig.