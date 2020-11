Dem Igel im Kyffhäuserkreis wilde Inseln

Kalt, nass, dunkel – Spätherbstwetter eben. Für Wildtiere wie den Igel beginnt der Endspurt auf der Suche nach Nahrung und einem passenden Winterquartier. „Schon eine wilde Insel, wie zum Beispiel ein Totholz- oder Laubhaufen, lässt einen Garten igelfreundlicher werden“, rät Friedhelm Petzke. Beim Naturschutzbund (Nabu) Thüringen koordiniert der Jenaer das Projekt „Wilde Inseln“. Heißt: Der Nabu hofft, dass Grundstückseigentümer ein Ecke in ihrem Garten ganz bewusst verwildern lassen.

„Auch wenn es vielleicht nicht gepflegt aussieht: Es hilft der Artenvielfalt enorm“, so Petzke. Und es sei ein toller Unterschlupf zum Überwintern für Marien- und andere Käfer, Wanzenarten, Schmetterlinge und deren Puppen, ein Schutz und Versteck für Singvögel oder eben ein behaglicher Platz für Igel.

AUch Marienkäfer fühlen sich in den trockenen Laubhaufen wohl und überwindern dort. Foto: Andrea Warnecke / dpa

Die dämmerungs- und nachtaktiven Stacheltiere fühlen sich in naturnah gestalteten Gärten wohl, wo sie unter Hecken, Büschen und Bäumen nach Nahrung suchen und sich verstecken können. „Auf ihrem Speiseplan stehen Käfer, Spinnen, Regenwürmer, Schnecken, Tausendfüßer und andere Kleintiere.

Laub-, Reisig- und Totholzhaufen sind der ideale Platz als Unterschlupf“, weiß Biologe Petzke. Wenn es friert, suchen Igel ihre Winterquartiere auf. Erst gehen Männchen, dann Weibchen und zuletzt die Jungigel in den Winterschlaf. „Letztere sind am längsten auf Nahrungssuche unterwegs, um an Gewicht zuzulegen. Die Tiere aus dem zweiten Jahreswurf sind ja erst im Spätsommer geboren“, erklärt Petzke.

Im Schlafzimmersollte Ruhe herrschen

Wichtig seien störungsfreie Rückzugsräume. Ein „Schlafzimmer“ für Igel ist schnell gestaltet: Laub sowie Grün-, Baum und Heckenschnitt in einer Gartenecke, unter Hecken und Bäumen, als wilde Insel liegen lassen oder aufhäufeln. Eine Umrandung aus Feldsteinen hält das Material zusammen. Petzke: „Ihre Nester bauen Igel auch gerne in Komposthaufen.“ Tote Pflanzenreste nützen ebenso den Regenwürmern, die das Laub zersetzen und dem Igel wiederum als Nahrung dienen. Die Tiere sollten in der kalten Jahreszeit am besten gar nicht gestört werden. Beim Umsetzen des Komposthaufens im Frühjahr müsse man ebenfalls vorsichtig sein.

Das Nabu-Projekt, das es erst seit Mitte des Jahres gibt, wird laut Petzke gut angenommen. Rund 80 „Wilde Inseln“ sind wie ein bunter Teppich thüringenweit in eine interaktive Karte eingetragen. Das reicht von drei bis 3000 Quadratmeter große Flächen. Neben Privatpersonen machen auch Firmen, Schulen und Kommunen mit. „Die sagen sich zum Beispiel: Wir mähen eben dieses Stück Wiese, das eh niemanden interessiert, nicht mehr oder nur noch selten. Oder wir lassen ein Stück alte Trockenmauer stehen oder setzen einen Lesesteinhaufen.“ Darüber freuen sich zum Beispiel Eidechsen oder Lurche. Als „Dank“ und auch als Hinweis für übertrieben ordnungsliebende, besorgte Nachbarn gibt es die Plakette „Verwildern erwünscht“.

In wilden Ecken mit Reisighaufen und Laub finden Vögel wie die Heckenbraunelle Unterschlupf Insekten als Nahrung Foto: eckhard Siegel

Im Kyffhäuserkreis gibt es bislang nur eine beantragte wilde Insel: ein sogenanntes Bienenidyll in Badra, wo Privatleute Totholzhaufen auf einer naturnahen Wiese belassen. Doch Petzke weiß um die „Dunkelziffer“ auch in diesem Kreis. Auch Wolfgang Sauerbier bietet mit einem großen Laub- und Reisighaufen in seinem Garten seit Jahren einen Unterschlupf. „Und der wird seit Jahren immer von Igeln genutzt“, so der Naturschützer aus Bad Frankenhausen. Als der nun 69-Jährige noch in der Unteren Naturschutzbehörde arbeitete, hatte er sich intensiv auch mit den nützlichen, verträglichen Stacheltieren in der Region beschäftigt. Mit ABM-Kräften nahm er vor 20 Jahren Zählungen vor. Regelrechte „Hotspots“ hinsichtlich der Igel-Population stellten sie in und um Bad Frankenhausen, Artern, Roßleben, Langenroda, Rockstedt und Abtsbessingen fest. Allerdings führten sie auch Buch über tot aufgefundene Igel. 125 Tiere registrierten sie innerhalb eines Jahres. Die meisten starben durch Autos. Eigentlich müsste man über Schutzzäune an Straßen ähnlich wie bei Kröten nachdenken. Das allerdings sei leider kaum praktikabel, weil Igel eben anders, unberechenbarer, wandern.

Einige Igel aus der Zählung starben durch Hundebisse; andere ertranken. Einige Igelhäute fanden sie unter Brutplätzen des Uhus – des Hauptfressfeindes. Die meisten verkehrstoten Igel (42 Prozent) registrierten sie im August, wobei viele Jungtiere darunter waren. Doch noch im Dezember (vier Prozent) wurden Tiere überfahren. Sauerbier: Vor allem in warmen Wintern würden viele Igel aufwachen, wandern und auf Nahrungssuche gehen. Umso mehr, wenn sie von Menschenhand gestört werden und/oder der gesuchte Unterschlupf wenig behaglich ist. Die Idee der „Wilden Inseln“ findet Sauerbier auch deshalb „außerordentlich wichtig. Sie kann zudem ein Trittstein sein, um Biotope besser zu vernetzen.“