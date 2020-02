Denkmalschutz widerspricht Abriss

Der Schiefer fällt ab. Die Fächer aus dem Fachwerk. Strom, Wasser, Abwasseranschluss sind nicht vorhanden. Die Räume sind niedrig. Die Türen morsch. Das Haus sei in schlechtem Zustand und zum Wohnen auch nach einer Sanierung nicht geeignet, sagt Bernd Apel. Den beantragten Abriss aber hat die Denkmalschutzbehörde abgelehnt. Nach einer Besichtigung Mitte Januar hieße es, dass man das Gebäude noch sanieren könne. „Wie denn?“, fragt sich Bernd Apel enttäuscht.

Bernd Apel im Dachgeschoss des Hauses. Foto: Andrea Hellmann

Das Fachwerkhaus in der Kahrstraße in Holzthaleben gehört seinem Sohn. Weil dieser auf Montage ist und Bernd Apel in der Nachbarschaft wohnt, schaut er nach dem rechten. Auch beim Rundgang mit den Mitarbeitern von Bauaufsicht und Denkmalschutz war Apel dabei. Und kann den Ausgang der Besichtigung nicht verstehen.

Das Haus in der Kahrstraße gehört zum Denkmalensemble von Holzthaleben. Seit 1994 bilden 13 Gassen, Plätze und Straßen das Denkmalensemble „Historischer Ortskern“. Besitzer und Eigentümer von Kulturdenkmalen sind laut Thüringer Denkmalschutzgesetz dazu verpflichtet, diese im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten. Bauliche und andere erhebliche Veränderungen bedürfen laut Gesetz einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis, heißt es in einem Schreiben an die Gemeinde Holzthaleben. Über den Antrag entscheide die zuständige Denkmalschutzbehörde in Rücksprache mit dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege, heißt es weiter.

Das hat auch Bernd Apel gewusst, auch sein Haus liegt in diesem Bereich. In den 1960er-Jahren hatte er es erstanden und saniert. Dass das Nachbarhaus ebenso den historischen Ortskern bildet, wusste die Familie. Erstanden habe man es, nachdem es viele Jahre leer stand, im Januar 2015. Zuletzt hatte eine ältere Frau darin allein gelebt. Viel müsste umgebaut und erneuert werden. Bei der Substanz des kleinen Hauses, den verwinkelten, winzigen Räume Innen lohne sich das nicht. Alles bröckle zusammen, sagt Apel. Nicht mal mehr eine Versicherung bekomme er für das Gebäude. Immer wieder räume er abgebrochene Schieferplatten weg. Für junge Leute sei das Haus doch gar nicht geeignet. Wieso sollten junge Familien ins Dorf ziehen, wenn es hier nur verfallene Häuser gebe, die man nicht einmal mehr abreißen dürfe, um neu zu bauen, schildert er ein weiteres Problem aus seiner Sicht.

Die Räume in dem Fachwerkhaus sind klein, die Decken niedrig. Foto: Andrea Hellmann

Die Denkmalschutzbehörde teilt auf Nachfrage schriftlich mit: Sollte ein Kulturdenkmal in einen schlechten Zustand geraten sein, dann habe der Eigentümer/Besitzer mutmaßlich seine Pflicht zur Wahrung des kulturellen Erbes nicht erfüllt. „Wenn die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung nicht durch Erträge oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmales aufgewogen werden können“, dann könnte auch ein Abbruch genehmigt werden, heißt es in der Antwort aus dem Landratsamt. Auf die Belastung durch erhöhte Erhaltungskosten, die dadurch verursacht wurden, dass Erhaltungsmaßnahmen entgegen den Bestimmungen des Gesetzes unterblieben sind, könne sich ein Eigentümer/Besitzer aber nicht berufen. Der Antragsteller müsse gutachterlich nachweisen, dass ein Gebäude nicht mehr erhalten werden kann oder die Erhaltung auch unter Berücksichtigung von Fördermitteln und steuerlichen Vergünstigungen nicht mehr zumutbar sei, erklärte das Denkmalschutzamt.

Hintergrund zum Denkmalensemble Holzthaleben:

Zum Denkmalensemble „Historischer Ortskern“ in Holzthaleben gehören Angerstraße, Bergstraße, Brunnenstraße, Herrmann-Töppe-Straße, Kahrstraße, Kirchberg, Kurze Gasse, Mitteldorfstraße, Obergasse, Platz der Jugend, Sackgasse, Schulstraße und Wattenstraße.

Der Historische Ortskern ist ein Kulturdenkmal nach Paragraf 2 Absatz 1 Satz 1 Thüringer Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen volkskundlichen und Gründen der historischen Dorfbildpflege.

Bei Holzthaleben handelt es sich um ein Haufendorf mit großem Einzelhof, Sackgassen und kurzen Straßenzeilen. Das Straßen- und Gassennetz der Dorfanlage hat sich in seiner Unregelmäßigkeit wohl seit der Neuzeit, spätestens seit dem 19. Jahrhundert nahezu unverändert erhalten.

Die Bebauung des historischen Ortskerns datiert vorwiegend in die zweite Hälfte des 18. und des 19. Jahrhunderts. Vereinzelt haben sich auch Gebäude aus dem 17. und frühen 18. Jahrhundert erhalten, die die Brände des späten 18. Jahrhunderts überstanden haben.

Die Bebauung bestand vorwiegend aus Hofanlagen, die zumiest als Dreiseit-Höfe ausgebildet waren.

Aufgrund des Strukturwandels seit dem 20. Jahrhundert und der demografischen Entwicklung ist vermehrte Leerstand vor allem in den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden zu beklagen, von denen ein Teil abgebrochen werden musste.

Im Straßenbild von Holzthaleben herrscht Sichtfachwerk vor, dabei ist nicht selten der Unterstock verputzt oder der Giebel mit Schiefer verkleidet.

Quelle: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie