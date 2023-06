Denkmalschutzstiftung würdigt Leuchtturm-Projekt

Großbrüchter. Die bronzene Erinnerungstafel gab es jetzt für die fachgerechte Sanierung des alten Schenkshauses in Großbrüchter.

Für das besondere Engagement und die herausragende Umsetzung der Sanierung erhielt das alte Schenkshaus in Großbrüchter am Montag die Bronzetafel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) und der Lotterie Glücksspirale. Beide hatten sich im vorigen Jahr dank zahlreicher Spenden sowie der Erträge der Lotterie mit 15.000 Euro an der Sanierung des Fachwerks und dessen Farbgestaltung an beteiligt. „Für die Gemeinde stellt das Haus einen Leuchtturm dar, die handwerkliche Arbeit ist beispielhaft“, zeigte sich Hans-Ulrich Pohlmann, der Mühlhäuser Ortskurator der Denkmalschutzstiftung, bei der Übergabe der Plakette beeindruckt.

Eines von 520 geförderten Denkmalen thüringenweit

Das seit dem 16. Jahrhundert existierende Bauwerk gehört zu den über 520 Denkmalen, die die private Stiftung dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Glücksspirale allein in Thüringen fördern konnte.

Die beiden Denkmaleigentümer Sylvio und Michael Winter hatten als Grundstücksgemeinschaft gemeinsam mit den handwerklich begabten Unterstützern Holger Steuding und Andreas Demme vor zwei Jahren begonnen, das 1598 erbaute „Gemeine Schenck-Hauß“ aus seinem Dämmerschlaf zu wecken. Allein einhundert Tonnen Schutt galt es nach der zehn Wochen dauernden Entkernung zu entsorgen. Heute beherbergt das Haus, das in der Geschichte seiner Zeit unter anderem als Gaststätte, Schule, Molkerei und Kindergarten diente, vier Wohnungen. Zwei davon sind barrierefrei und werden als betreute Wohnform genutzt, eine der beiden Wohnungen in der oberen Etage ist sogar noch zu haben: 70 Quadratmeter stehen hier für ein modernes Wohnen im Denkmal zur Verfügung.

Das historische Kellergewölbe soll nach seiner endgültigen Fertigstellung im Herbst für private Feiern genutzt und angemietet werden können. Auch Weinabende kann sich Sylvio Winter hier gut vorstellen. Die Bronzeplakette findet sich nun über dem Eingang des Hauses wieder.

Die moderne Wohnung im Denkmal hat 70 Quadratmeter und ist noch zu haben. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen