Das Weihnachtskonzert in der Kirche Holzsußra ist in jedem Jahr ein Erlebnis.

Weihnachtskonzert Holzsußra „Der Klang der Weihnacht“: Männergesangverein gibt Konzert in Holzsußra

Zur Holzsußraer Weihnacht heißt der Männergesangverein am 17. Dezember ab 17 Uhr unter dem Motto „Der Klang der Weihnacht“ herzlich willkommen. Das Konzert mit dem Männerchor und seinen 31 Mitgliedern in der Sankt-Bonifatius-Kirche soll den Zuhörern eine Stunde der Ruhe und Besinnlichkeit schenken. Die Leitung hat an diesem dritten Adventssonntag Lukas Klöppel inne. Ulrich Neumann spielt die Orgel. Auch werden wieder musikalische Überraschungsgäste erwartet. Der Eintritt ist frei.