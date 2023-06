Der Schatz im Saugbehälter

Timo Götz über Reingewinn vom Autoputzen.

Die wahren Goldgruben an den Tankstellen sind bestimmt die Staubsauger. Und ich denke, dass es nicht einmal der Inhalt der Münzbehälter an den Zahlautomaten sein dürfte, der die Kasse des Betreibers klingeln lassen sollte.

Ein wahrer Schatz muss doch auch in den Auffangbehältern für all den aus den Autos gesaugten Unrat schlummern. So manche Münze wandert mit Sicherheit bei jeder Trockenreinigung aus dem Fahrzeuginnern durch das Saugrohr. Dem kräftigen Sog entgeht auch kaum ein Geldstück im Format und Gewicht von Euromünzen, wenn der Schnorchel es irgendwo in Sitz- und Teppichfalten oder in den unergründlichen Areal unterhalb der Sitze erwischt.

Ich weiß nicht, ob die Münzen in den Tankstellensaugern aus dem Dreck gefiltert und geborgen werden. Lohnen würde es sich, bin ich überzeugt. Den einen oder anderen Reingewinn ziehe ich auch jedes Mal aus dem Staube, der sich im Handsauger fängt, wenn ich mit ihm mal durch den Passagierraum meiner eigenen Karosse flitze. Ganz abgesehen davon, dass ich bei solchen Gelegenheiten auch immer gleich den Kleingeld-Schatz hebe, den ich regelmäßig in Cockpit-Ablagen anhäufe.