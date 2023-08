Der Start für die Arbeiten am Rittergut Heygendorf steht kurz bevor

Heygendorf. Seit Juni 2022 ist Heygendorfs Ortskern dicht. Eigentümer und Landkreis nennen nun einen Zeitraum, bis wann die erste Sicherung abgeschlossen sein könnte.

Was lange währt, wird endlich gut: Für die unbedingt notwendigen Sicherungsmaßnahmen am Dach des denkmalgeschützten Rittergutes Heygendorfs zeichnet sich ein Abschluss für die Arbeiten ab. Diese sind eine Voraussetzung dafür, dass die Ortsdurchfahrt wieder freigegeben wird. Rittergut-Erbe Tobias Jacobs nannte auf Nachfrage unserer Zeitung die 39. Kalenderwoche vom 25. September bis zum 1. Oktober als Zeitraum, bis zu dem die sogenannte Verspannung des liegenden Dachstuhlrahmens zu dessen Verstärkung erfolgt sein soll. Kommende Woche soll die Baufirma starten. Auftragsgemäß solle alles bis zum 30. September abgeschlossen sein. Genau dieser Termin ist auch beim Landkreis bekannt.

Straßensperrung war mildestes Mittel

Seit des Teileinsturzes des Dachbereiches im Juni 2022 stehen Eigentümer und Landkreis in regem Austausch. Aus den Amtsstuben kommen auch die Auflagen, die Jacobs erfüllen muss, bevor die Komplettsperrung im Ortskern wieder aufgehoben wird. Die Verspannung ist im Moment die wichtigste Aufgabe. Jacobs sagte, dass er zwar lange um die Finanzierung der Maßnahme rang, diese aber schließlich im Mai diesen Jahres sicherstellen konnte. Eine Baufirma zu finden, sei gegenwärtig aber alles andere als einfach, begründete er den bislang wochenlangen Verzug bei den Sicherungsarbeiten.

Die Bauzäune im gefährlichen Abschnitt der Ortsdurchfahrt ließ der Landkreis aufstellen. Die Sperrung ärgert Anwohner und die Bauzäune sperren den Bereich nicht zum Nulltarif ab. Im oberen Bildbereich sind die kürzlichen Gesimsabbrüche zu erkennen. Foto: Susann Salzmann

Bauzäune sperren die komplette Straße entlang des dachgeschädigten Gutes – zum Ärger der betroffenen Anrainer. Doch „die erfolgten Abbrüche zeigen, dass eine Aufhebung der Absperrung derzeit noch nicht erfolgen kann“, teilte Kreissprecher Heinz-Ulrich Thiele mit. Mit seiner Aussage bezog er sich auf Gesims, das vor etwa einem Monat an zwei Stellen abbrach. Freigegeben werden kann der dicht gemachte Straßenabschnitt erst, wenn vom denkmalgeschützten Rittergut keine Gefahr durch herabfallende Teile für die Öffentlichkeit mehr ausgeht.

Kreis könnte Arbeiten beauftragen und in Rechnung stellen

In den Kreis-Stuben gibt es einen Plan B, falls sich wider Erwarten bis zum 30. September nichts tut am Rittergut. Laut Kreissprecher würde man nochmals das Gespräch suchen, um zu erörtern, wann die Arbeiten am Objekt abgeschlossen werden können. „Würde ein solches Gespräch ergebnislos verlaufen, würde die Bauaufsichtsbehörde unter kurzfristiger Fristsetzung die noch ausstehenden Sicherungsarbeiten mittels bauaufsichtlicher Verfügung von dem Betroffenen fordern“, betonte Thiele klar.

Tobias Jacobs wagte kurz nach dem Dacheinsturz im Juni 2022 im Gebäude einen Blick auf die Schadstelle. Foto: Tobias Jacobs

Neben Fristsetzung könnte der Landkreis die Sicherungsarbeiten auch selbst beauftragen, von einer Firma durchführen lassen und die Kosten dem Eigentümer auferlegen, sollte er den Auflagen zur Gefahrenabwehr nicht nachkommen. Der Kyffhäuserkreis sah bislang davon ab. In den Amtsstuben wendete man zunächst mit der am 12. Oktober verhangenen Straßensperrung das „vorerst mildeste Mittel“ an, wie es hieß. Dass der Kreis dem Rittergut-Erben die Entscheidungsgewalt über die statischen Sanierungsarbeiten aus der Hand reißt, um diese selbst zu beauftragen, sei laut Thiele erst eine Möglichkeit, nachdem eine vom Kreis gesetzte Frist erfolglos verstrichen ist. Und weiter: „Derzeitig stellt das Vorhalten der Sperrung aufgrund der Absichtserklärungen des Betroffenen noch eine vertretbare Maßnahme zur Gefahrenabwehr dar, als langfristige oder dauerhafte Lösung ist dies aber auszuschließen“, so der Kreissprecher weiter.

Rund 130.000 Euro kostet es, den Einfall zu vermeiden

Von Anfang an bekundete Jacobs seinen Einsatz, notwendige Maßnahmen am Rittergut vornehmen lassen zu wollen. Mehr als 100.000 Euro flossen nach seinen Angaben durch das marode Dach schon in das Objekt. Der Dachstuhl musste zurückgebaut werden; darunter eine besondere kritische Stelle, bei der sich die Ziegeln bereits nach innen neigten. Die „Problemstellen“ sind weg, aber: „Sicherungsmaßnahmen, um den weiteren kurzfristigen Einfall zu vermeiden, liegen bei circa 130.000 Euro“, sagte Jacobs.

Bevor es zum Teileinsturz kam, wurde das Rittergut Heygendorf im Internet zum Verkauf für eine sechsstellige Summe angeboten. Ein Verkauf wäre für den Dresdner nach eigenen Aussagen noch denkbar, falls sich ein Investor mit einem passenden Konzept finden würde.