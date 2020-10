Der verwunschene Garten von Wiehe

Er besitzt Charme – der Park rund um das Schloss von Wiehe. Viele Bürger verknüpfen mit ihm Erinnerungen. So an die Zeit bis in die 1980er-Jahre, als das Schloss noch als Schule genutzt wurde. Doch geöffnet ist das Idyll nur an wenigen Wochenenden, wenn im Schloss Veranstaltungen stattfinden. 250 Gäste zog der Tag des offenen Denkmals an. Auch Park-Picknicks, das Schlosscafé zu besonderen Ereignissen und das Wandeltheater mit magischer Beleuchtung finden viele Besucher.

Zum Tag des offenen Denkmals wandelten Darsteller als Adelige in historischen Gewändern durch den Park. Foto: Annika Bell