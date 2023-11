Der Wunsch nach Frieden im Kyffhäuserkreis

Ein Kind hält eine selbst gebastelte Friedenstaube in der Hand. Frieden wünscht sich auch Gemeindekurator Uwe Vetter in seinem Gastbeitrag.

Gemeindekurator Uwe Vetter spricht im Wort zum Wochenende über den Widersinn von Krieg.

Ist es wert, sich über etwas zu ärgern, was man nicht selbst ändern kann?

Als ich Teenager war, musste ich mir diesen Satz öfter anhören und bis ich diese Einsicht teilweise übernahm, dauerte es eine längere Zeit. Schließlich waren damals besonders meine fantastischen Ideen und Lösungen mancher Probleme simpel und richtig für mich.

Klar, wenn da nicht die praktischen Grenzen des Alteingespielten, angeblich Bewährtem, nicht Beeinflussbaren wären, hätten sich meine Ideen entfalten können. Einen Teil konnte ich für mich und für andere doch ändern.

Heute berührt mich der Wunsch nach Frieden überall auf der Welt fast täglich. Warum ist das Kämpfen in dem Ausmaß, wie es die Medien repräsentieren, so einprägend? Soll es etwa zur Normalität werden? Ich weigere mich so zu denken, dazu sind wir nicht geboren.

Leben in Achtung, Leben miteinander das sind Werte denen fast alle Menschen nachgehen oder zustreben.

Jesus zog durch die verschiedenen Länder, ärgerte sich über Ungerechtigkeit und säte friedvolle, positive Impulse sowie Weissagungen. Warum? Er tat es für uns, für alle Menschen. Er zeigt uns den Weg zum Leben! Der Weg heißt Frieden.

Wie sonst können wir unseren Kindern und Kindeskindern von einer guten Zukunft erzählen und diese ihnen anbahnen?

Uwe Vetter ist Gemeindekurator des evangelischen Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen. Foto: Sandra Anderlik/ Archiv

