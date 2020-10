Designerin aus Trebra erhält Preis in Gold

Für das agile hölzerne Spielei Eggi hat die Spieledesignerin Silke Kegeler den Preis Focus Open in Gold vom Designcenter Baden Württemberg erhalten. Die Auszeichnung wurde am Freitag in Ludwigsburg übergeben. Für Silke Kegeler ist es der erste Hauptpreis bei dem renommierten Designwettbewerb. Einen Platz den besten Nominierten beim Deutschen Spielepreis brachte ihr 2011 das Gedächtnisspiel Domory ein.