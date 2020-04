Kyffhäuserkreis. An der Aktion des Kyffhäuserkreises beteiligt ist die Sondershäuser Firma Chemica.

Desinfektionsmittel für Landratsamt im Kyffhäuserkreis

Die ersten 150 kleinen Handfläschchen, welche Desinfektionsmittel enthalten, konnte Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) gestern bereits in Empfang nehmen. Das Desinfektionsmittel stamme von der Sondershäuser Firma Chemica, die eine Initiative des DRK-Kyffhäuserkreisverbands unterstützt.

So soll in nächster Zeit jeder Mitarbeiter des Landratsamtes ein solches Handfläschchen für den eigenen Bedarf erhalten. Neben der praktischen Alltagshilfe beim Desinfizieren der Hände ginge es bei der Aktion aber auch darum, den Mitarbeitern ein Stück Sicherheitsgefühl zu vermitteln, so das Landratsamt.