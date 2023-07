Foto: Henning Most

Vorarbeiter Kai Uwe Dienemann vom Bauunternehmen Köhne-Bau aus Sondershausen, ist im Block in der Kuntz-Straße gerade dabei Durchbrüche zu schaffen, damit weitere Installationen vorgenommen werden können.

Dicke Kabelstränge aber keine Heizungsrohre im Plattenbaublock in Sondershausen

Sondershausen. WBG Glückauf saniert in Sondershausen Wohnblöcke nach Passivhaus-Standard und mit Vorbereitung für Glasfaseranschluss.

Jeden Menge Kabel werden gerade durch die neu zugeschnittenen Wohnungen im alten Plattenbaublock in der Block Albert-Kuntz-Straße in Sondershausen gezogen. Neben Stromleitungen lässt die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Glückauf hier auch Netzwerk-, Fernseh- und Glasfaserkabel verlegen.

„Künftig haben die Bewohner hier die Wahl zwischen drei Kommunikationskanälen“, erklärt Volker Stietzel, Geschäftsführer der Genossenschaft. „Wir sind gerade mit der Telekom in Verhandlungen, Glasfaserverbindungen bis in die Wohnungen hinein anzubieten“, fügt er hinzu. „Dafür werden jetzt bei der Sanierung des Gebäudes schon die technischen Voraussetzungen geschaffen. Der Netzbetreiber braucht dann nur noch von außen die Glasfaserleitung an die Hausverteilung anschließen.“

Wenn die ersten Mieter laut Auskunft Stietzels Anfang November in die 18 fertig sanierten Sozialwohnungen einziehen, wird es das superschnelle Internet über Lichtleiter voraussichtlich noch nicht geben. „Aber im nächsten Jahr schon könnte der Netzbetreiber die Lücke vom Verteilerkasten an der Straße bis zu den Wohnungsanschlüssen schließen“, ist Stietzel sicher.

Infrarot und Lüftungsanlage in jeder Wohnung

Das Kabelgewirr verschwindet vor dem Einzug noch hinter Decken- und Wandverkleidungen. Heizungsrohre und herkömmliche Heizkörper gibt es in den neuen Wohnungen dagegen gar nicht mehr. Das nach Passivhaus-Standard umgebaute und gedämmte Gebäude verfüge über ein Lüftungssystem, das die Abwärme aus den Räumen zurückführt, wie Stietzel erläutert. Zusätzlich könnten die Räume über elektrisch betriebene Infrarotstrahler beheizt werden. „Wenn dann in Zukunft noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert ist, stellen wir den Mietern auch den Strom aus eigener Quelle zur Verfügung, so der WBG-Chef.

Nach dem gleichen Standard soll auch der Wohnblock Borntalstraße 2, 4, 6 saniert werden. Dafür hat das Land bereits rund 2,6 Millionen Euro, die gleiche Summe wie für das Haus in der Kuntz-Straße, an Fördermitteln bewilligt. Pro Gebäude rechnet die WBG mit Kosten in Höhe von etwa 3,5 Millionen.

Der fast leere Wohnblock in der Borntalstraße wird als nächster saniert. Foto: Henning Most

Das Gebäude in der Borntalstraße werde laut Stietzel gerade leergezogen, die Arbeiten beginnen wohl noch dieses Jahr. „Wir haben Wartelisten mit Interessenten an modern sanierten Wohnungen“, erläutert er.

Ganz ohne Förderung dafür über einen günstiges Darlehen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau soll dann schon ab 2024 ein weiterer Glückauf-Plattenbau in der Borntalstraße umgebaut werden.