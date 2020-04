Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Die große Familie hält jung“

Vor 60 Jahren gaben sich Gudrun und Manfred Gisa in der Kirche in Holzthaleben das Ja-Wort. Kennengelernt hat sich das Ehepaar im Jahr 1957 beim Tanz in der Gemeindeschenke in Holzthaleben. „Ein paar Monate später trennten sich allerdings ihre Wege zunächst“, sagt Carmen Schreiber, die älteste Tochter des Ehepaars.

Manfred Gisa hatte seine Lehre in der Herrenmaßschneiderei seiner Eltern abgeschlossen und sollte ins badische Mosbach am Neckar vorausgehen, um Kontakte im Westen zu knüpfen. Die Eltern planten nachzukommen und einen Neuanfang zu wagen. Doch ein gutes Jahr später, im Herbst 1957, kehrte Manfred Gisa Mosbach und dem Westen den Rücken zu und ging zurück nach Holzthaleben, um seine große Liebe wiederzusehen.

1960 heirateten Gudrun und Manfred Gisa. In den nächsten sechs Jahren bekam das Paar fünf Kinder: Carmen, Kornelia, Jochen, Silke und das Nesthäkchen Kai. „Ab da gab es alle Hände voll zu tun“, erklärt Schreiber. Eine große Hilfe war Karl, der Vater von Gudrun Gisa. Er lebte mit im Haus und war Koch in der damaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Holzthaleben. „Das Kochen ging ihm leicht von der Hand. Ein Glücksfall, denn um alle Münder satt zu bekommen, gab es viel zu tun“, sagt Schreiber.

Durch die tatkräftige Unterstützung des Vaters konnten beide Eheleute arbeiten. Gudrun Gisa war im Konsum in der Spielwaren- und Haushaltsabteilung in Holzthaleben angestellt. Manfred Gisa arbeitete als Bergmann im Kalischacht in Menteroda. „Währenddessen waren wir Kinder zuhause liebevoll von Opa umsorgt“, erinnert sich Schreiber. „Auch unsere Freunde, die wir oft mitbrachten, fühlten sich bei uns wohl. Im Haus herrschte immer viel Trubel“, fügt sie hinzu.

Die große Gastfreundschaft ist bis heute ein Merkmal des Ehepaars. Kommt man ins Haus Gisa, kann man sicher sein, jederzeit herzlich empfangen, bekocht und bedient zu werden. Das nehmen auch die acht Enkel gerne in Anspruch. Bis heute backt Gudrun Gisa mit Leidenschaft die feinsten Buttercremetorten und auch der Thaleber Fettkuchen ist für sie kein Problem. „Die große Familie hält meine Eltern jung“, sagt Schreiber. „Sie verschließen sich nicht vor Neuem und bleiben dadurch auf dem aktuellen Stand“, fügt sie hinzu. Dank der Hilfe durch die Familie weiß das Ehepaar mit dem Handy umzugehen und aktualisiert oft den eigenen Whatsapp-Status. Besonders freuen sie sich über Fotos von den fünf Urenkeln Ben, Anni, Karlo, Carlo und Carla. „Gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns distanzieren sollen, bringt der Kontakt durch das Handy meinen Eltern viel Lebensfreude“, sagt Schreiber.

Die Familie freut sich, auch in Zukunft Reisen mit Gudrun und Manfred Gisa zu unternehmen. „Geplant war eine Reise nach Tirol, aber das holen wir nach“, sagt die älteste Tochter des Ehepaars.

„Auch unser großes Familientreffen im Helbetal lässt meine Eltern froh in die Zukunft blicken anstatt an Krankheiten zu denken“, sagt Schreiber. „Die große Familie hat sie früher viel Energie gekostet, im Alter können sie aus ihr Kraft schöpfen“, fügt sie hinzu.

Zum Hochzeitstag war eine Feier in der Gemeindeschenke Holzthaleben geplant. Stattdessen kommen die Geschwister nun einzeln zum Gratulieren ins Elternhaus, in dem schon die Mutter von Gudrun Gisa gewohnt hat. „Die Feier holen wir nach. Zunächst wollen wir alle aus dieser Zeit gesund herauskommen“, sagt Schreiber.