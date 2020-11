Abergläubisch ist Hilla Rebettge nicht. Ihr ist nicht bange, weil die Dreizehn diesmal ausgerechnet auf einen Freitag fällt. „Für mich ist sie schon immer eine Glückszahl“, sagt die Sondershäuserin fröhlich. Schließlich kam sie an einem Dreizehnten zur Welt – heute vor genau 100 Jahren.

Zu gern hätte sie ihren Hundertsten groß gefeiert, mit Kapelle und allem Drum und Dran. Wegen Corona wird daraus nichts. Sollte dieser besondere Tag etwa ganz ohne Gratulationen und Herzlichkeit vergehen? Rebettges Freundin Ilona Armbost wollte sich damit nicht abfinden. Sie fand eine Lösung, die auch mit Abstand funktioniert. Die Jubilarin wird die Glückwünsche am Wohnzimmerfenster entgegennehmen.

Der Liebe wegen viele Stationenin einem langen Leben

Hilla Rebettge steckt voller Energie, lacht gern und viel. Stundenlang kann man ihr zuhören. Wer 100 Jahre alt wird, hat viel erlebt. In Dortmund aufgewachsen, flüchtete sie 1942 mit der Familie vor der Bombardierung. Sie landete in Elbingerode im Harz. Dort lernte sie den jungen Bergmann Rolf kennen. Er wurde die Liebe ihres Lebens. Sie ging mit ihm nach Zwickau, wo er studierte, dann nach Freiberg. Zwei Söhne machten das Glück komplett. Vor 60 Jahren rollte der Umzugswagen schließlich nach Sondershausen, wo das Ehepaar ein Elternhaus übernahm. In dem lebt sie mit einem der Söhne noch heute.

„Ich hatte ein ganz tolles Leben“, sagt sie und berichtet von Familienreisen und vom Campingurlaub am FKK. Sie erzählt, wie flott sie mit dem Trabi fuhr. Zum erfüllten Leben gehörte für die gelernte Sekretärin immer auch die Arbeit. Nach dem Bürojob nähte und strickte sie am Abend noch für die Leute.

Erinnerungen gewinnen mit dem Alter an Bedeutung. Hilla Rebettge bewahrt sich vor allem die schönen. Und die führen oft an die frühere Thälmann-Schule in Sondershausen. 26 Jahre lang war sie dort Sekretärin, bis sie 1990 mit 70 Jahren in den Ruhestand ging. Sie war die gute Seele der Schule, hat nicht nur getippt, sondern auch mal Blumen umgetopft, tapeziert, neu dekoriert. Damals entstanden Freundschaften, die bis heute halten. Sieben ehemalige Kolleginnen treffen sich noch regelmäßig. Ilona Armbost ist eine von ihnen und seit Langem die engste Freundin. Sie besucht Hilla Rebettge fast jeden Tag.

Die Hundertjährige ist ständig in Bewegung. In der Wohnung geht das auch ohne Rollator. Sie will aktiv bleiben: „Im Schlafzimmer stehen zwei Sportgeräte, die nutze ich eisern.“ Der Pflegedienst schaut täglich vorbei, gibt Medikamente. Das Mittagessen wird gebracht.

Witze am Fließband undmit vollem Körpereinsatz

Wer sie sieht, mag ihr Alter kaum glauben. Erst recht nicht, wenn sie nonstop Witze zum Besten gibt. Das tut sie mit ganzem Körpereinsatz. „Auf die Gestik kommt es an“, sagt sie voll Übermut. Sie kann aber ebenso die Stille genießen. Im Garten hinterm Haus ist ihr Lieblingsplatz. Dort fühlt sich auch Kater Peter wohl. Ihr Leben lang hat sie Katzen gehalten, sich zeitweise im Tierschutzverein engagiert.

Nach dem Geheimnis des hohen Alters befragt, zuckt sie mit den Schultern. Vielleicht sind es Kefir und Aloe Vera, die sie trinkt. Oder der tägliche Schluck vom selbstgemachten Knoblauch-Zitronen-Sud. Gewiss ist sie nicht.