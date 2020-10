Die Bauarbeiten an der Helbe-Brücke an der Bundesstraße 249 in Ebeleben gehen voran. Christian Koch (im Bild) und seine Kollegen haben viel zu tun.

Die Helbe-Brücke in Ebeleben nimmt Gestalt an

Die neue Helbe-Brücke an der Bundesstraße 249 in Ebeleben wächst. Die Widerlager stehen längst, jetzt nimmt der Überbau Gestalt an. In den vergangenen Tagen wurde die Schalung dafür fertiggestellt und die Bewehrung komplettiert. 42 Tonnen Bewehrungsstahl haben Christian Knoch und seine Kollegen vom Bauunternehmen HTB Küllstedt eingeflochten. Am Donnerstag wird betoniert. Rund 300 Kubikmeter Beton fließen dann mittels Betonpumpe in den Überbau. Die Spannbetonbrücke wird 26 Meter lang und 13 Meter breit. Läuft alles nach Plan, wird sie im Dezember für den Verkehr freigegeben.