Die Königin des Latin-Blues spielt in Friedrichsrode

Die „Vanesa Harbek Band“, hier bei einem Auftritt im Sondershäuser Jazzclub im Oktober 2022, gibt am Samstag ein Live-Konzert in Friedrichsrode.

Friedrichsrode. Am Samstag gibt es im Kuhstall des Kunsthofes ein Live-Konzert.

Der Kunsthof Friedrichsrode hat am kommenden Samstag, dem 21. Oktober, die „Vanesa Harbek Band“ ab 20 Uhr live im Kuhstall zu Gast. Die Künstlerin lebt in ihrer Wahlheimat Berlin und man sehe es der sympathischen, jugendlichen Dame auf den ersten Blick nicht an, dass man der Königin des Latin-Blues begegnet sei, heißt es in der Ankündigung. Die 43-Jährige sei eine wahre Löwin, die scheinbar mühelos und mit unglaublicher Power und Leidenschaft die Bühne dominiere. Im Januar 2022 erschien Vanesa Harbeks neues Album „Visiones“, das sie mit der Bassisten-Legende Martin Engelien, unter anderem bekannt von der Klaus-Lage-Band und Tabaluga, als Produzent aufgenommen hat.

Der Eintritt kostet am Samstag 15 Euro an der Abendkasse.