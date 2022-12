„Die lustige Witwe“ hat Premiere in Sondershausen

Sondershausen. Mit der „Lustigen Witwe“ wird im Sondershäuser Haus der Kunst erstmals Musiktheater vor Publikum aufgeführt.

Liebe und Lebenslust, Laster und Zaster sowie leichter Hang zum Landesverrat schwingen mit in der launigen Geschichte um die „Lustige Witwe“. Als Operette aus der Feder Franz Lehárs von Regisseurin Saskia Kuhlmann modern in Szene gesetzt, ist das Stück jetzt im Haus der Kunst in Sondershausen zu erleben. Am Freitag (16. Dezember) feiert die Produktion von Theater Nordhausen und Loh-Orchester Sondershausen Premiere.

Damit erobert das Musiktheater eine Spielstätte ganz neu, die bislang allein dem Genuss der Klangkunst vorbehalten war. Für die Operetteninszenierung wurde das Haus der Kunst über einige Wochen aufwendig umgebaut. Die Produktion hatte kurzfristig umziehen müssen, weil sich die Umbauarbeiten am Theater Nordhausen verzögern und dort keine geeignete Spielstätte für die Saison über die Wintermonate gefunden werden konnte.

Ränkeschmiede: Baron Mirko Zeta (Thomas Kohl/links) will Graf Danilo (Marian Kalus) überreden, die reiche Witwe Hanna Glawari zu heiraten. Foto: Marco Kneise

So können die Zuschauer nun im Sondershäuser Kulturtempel dem Ränkespiel um die lustige Witwe Hanna Glawari in Paris folgen. Das beginnt mit einem Empfang in der Botschaft des kurz vor dem Bankrott stehenden Staates Pontevedro in der französischen Hauptstadt. Baron Zeta hat eingeladen. Erwartet wird auch Hanna Glawari, die nach dem Tod ihres Mannes ein Vermögen von 20 Millionen ihr Eigen nennt. Sie soll, so der Plan Zetas, ihrem Heimatland helfen, indem sie einen Pontevedriner heiratet.

Doch französische Herren wie der Vicomte Cascada oder Raoul de St. Brioche halten um die Hand der reichen Witwe an. Valencienne, die Frau des Barons, möchte Hanna mit ihrem eigenen Liebhaber Camille de Rosillon verheiraten. Baron Zeta hingegen will, dass Graf Danilo der neue Ehemann der Witwe wird. Für diesen kommt das jedoch auf keinen Fall in Frage, weil er und Hanna vor deren Ehe eine am Willen von Danilos Eltern gescheiterte Beziehung hatten. Den von Hannas schneller Heirat noch immer gekränkten Danilo beeindrucken auch deren Millionen keineswegs. Dennoch verspricht er, Heiratskandidaten aus dem Weg zu schaffen. Unterdessen ist Valencienne damit beschäftigt zu verhindern, dass ihre Affäre aufgrund eines verdächtigen Fächers auffliegt.

Während einer Gartenparty bei der Glawari bleiben die gegenseitigen Kränkungen der Vergangenheit unverziehen. Sie werde wieder heiraten, teilt Hanna Danilo mit, und weckt damit seine Eifersucht. Diese wird noch gesteigert, als Hanna mit Camille aus einem Pavillon tritt und verkündet, dass sie miteinander verlobt seien. In diesem Moment bricht auch bei den anderen ehewilligen Männern Entsetzen aus. Was die Herren (noch) nicht wissen: Hanna hat den Platz mit Valencienne getauscht, die mit Camille in den Pavillon verschwunden war, damit diese nicht von ihrem Mann in flagranti erwischt wird.

Bei einer Party im Maxim’s redet Baron Zeta redet vergeblich auf Danilo ein, er solle die Glawari heiraten, um sein Heimatland zu retten. Hanna kommt ins Maxim’s und singt für Danilo das Vilja-Lied. Danilo ist bewegt. Sie gesteht ihm, dass sie Camille nicht heiraten wird und schildert ihm die Ereignisse im Pavillon. Zeta kommt dahinter, dass der kompromittierende Fächer Valencienne gehört. Er hält selbst um Hannas Hand an. Diese klärt nun auf, dass sie ihr Geld im Falle einer erneuten Ehe verlieren wird. Nun nicht mehr in Verdacht, an ihrem Geld interessiert zu sein, gesteht Danilo, dass er sie liebt. Erst jetzt stellt Hanna klar: Sollte sie wieder heiraten, geht das Vermögen an ihren neuen Ehemann.