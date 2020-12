Die Matte bleibt drauf

Es müssen sich unglaubliche Szenen abgespielt haben. Toilettenpapier war gestern – nun sind es Friseurtermine. Körpernahe Dienstleistungen, die nicht medizinisch notwendig sind, dürfen seit Mittwoch im Lockdown nicht mehr stattfinden.

Die Folge war: Bis in die Mitternachtsstunden schnitten, wuschen und föhnten die Friseure des Landes um die Wette. In Delmenhorst setzten Coiffeurs sogar an der frischen Luft die Schere an, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Erinnerte mich an die Szene im Film „NVA", als die Rekruten auf dem Appellplatz ihre Haare lassen mussten. Ein Königreich für einen Friseurtermin! Im Internet wimmelte es vor skurrilen Angeboten: Tausche Termin gegen Playstation 5 (kostet neu 499 Euro). Oder Cash, bis 250 Euro.

Nun ja, ich musste arbeiten, hatte keine Zeit. Ich wollte Anfang nächster Woche gehen, im gewohnten zweimonatigen Schneide-Rhythmus. Und fast exakt wie im Frühjahrslockdown fällt das nun aus. Ich kann mich gut erinnern, wie lang und unmodisch die „Matte“ damals mit zwei Zusatz-Monaten ausfiel. Nun wird das „Kraut“ erneut mindestens vier Wochen weitersprießen. Wenigstens bleibt's im Winter warm am Kopf, versuche ich mir einen positiven Effekt, im Vergleich zum Frühjahr, einzureden. Ein schwacher Trost.