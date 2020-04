Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Sache mit… dem Zweifel

Ich sitze an einem Kreuzworträtsel und drehe den Bleistift zwischen meinen Fingern. Im Fragekästchen steht: „In jedem Fall. Kein Zweifel.“ Ich überlege. Der vierte Buchstabe ist ein E. Ich probiere. Meine erste Lösungsidee ist zu kurz. Der zweiten fehlt das E.

Ich bin frustriert. Es war eine dumme Idee, das Rätsel anzufangen. Ich lege es beiseite. Schon mit der Richtung der Frage kann ich nichts anfangen. Trotzdem: Die Frage nervt mich und am Abend rufe ich meinen Vater an. Ein Mann mit gefühlten 120 Jahren Kreuzworträtselerfahrung. Rätseln hat in meiner Familie Tradition. Ich vermute: Ich werde damit brechen.

In der Bibel wird von einem Mann erzählt, den nennen viele „den ungläubigen Thomas“ oder „den Zweifler“. Ich nenne ihn gerne den „mutigen Thomas“. Thomas hat starke Zweifel an der Auferstehung von Christus. Und er besteht darauf, mit seinen Fingern die Wunden zu berühren, die Jesus von der Kreuzigung trägt, damit er glauben kann, dass er es mit dem Gekreuzigten zu tun hat.

Wenn die Sehnsucht zum Mut treibt, den Glauben zu hinterfragen

Mit Thomas kann ich etwas anfangen. Weil er nicht mit Glauben zudeckt, was er sich nicht erklären kann. Sondern weil seine Sehnsucht ihn zum Mut treibt, den Glauben zu hinterfragen. Ich bezweifle, dass es für Menschen Dinge gibt, die wirklich ein für alle Mal feststehen. Dinge, die sie nicht bezweifeln und die fast absolute Gültigkeit haben. Ich bezweifle, dass es „In jedem Fall. Kein Zweifel.“ im echten Leben gibt. Vielleicht fiel mir deshalb die Lösung nicht ein. Vielleicht beschäftigt mich Thomas deshalb immer wieder.

Ich glaube, dass Zweifel meinem Glauben und meinem Leben guttut. Dann decke ich nicht zu, was mich frustriert und lege nicht weg, was ich nicht auf Anhieb lösen kann. Thomas erinnert mich daran: Es braucht Mut den Finger in die Wunde zu legen, wenn der Zweifel laut wird. Das gilt im Glauben und im Leben. Eine gute Tradition, mit der ich nicht brechen will.

Bis kurz nach Ostern schreiben Pfarrer aus dem Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen in dieser Serie kurze Texte zu großen Worten.