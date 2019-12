Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die schönsten Bäume im Advent

In Sondershausen sind es 150 LED-Lampen, die die 10 Meter hohe Blaufichte zum Leuchten bringen. Bordeauxrote Kugeln – 34 große und 12 kleine hängen an den ausladenden Zweigen. Seit Ende November steht der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz und strahlt mit Schloss, und Prinzenpalais um die Wette. Vor einer solchen Kulisse steht zwar kein weiterer Weihnachtsbaum im Kyffhäuserkreis. Aber was zählt ist nicht der Hintergrund. Schließlich haben auch andere Kommunen schöne Bäume und zwar reichlich.

In Bad Frankenhausen sorgt für des Weihnachtsbaums besonderes Gewand jedes Jahr gleich ein ganzer Kindergarten. Nicht bloß rote Kugel auf grünem Grund gibt es hier vor dem Rathaus am Frankenhäuser Festbaum zu sehen. Unverwechselbar macht den Baum erst der Schmuck. In diesem Jahr hatten den die Kinder und Erzieher vom „Wippergärtchen“ gebastelt und aufgehängt. Sterne, Schneeflöckchen, Kerzen und Päckchen machen den Festbaum zum Unikat.

Über ein solches freuen sich auch die Ebelebener. Auf dem Obermarkt steht der Weihnachtsbaum in jedem Jahr verziert mit dem Baumschmuck der Helbespatzen, dem Ebelebener Kindergartens, und Lichterketten.

Rechtzeitig zum Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende stehen auch die Bäume in Arten und Greußen vor den Rathäusern. Überschaubar wie das Nadelkleid ist auch der Schmuck geraten. Überdimensionierte Zuckerstangen und Schleifen hängen am Arterner Baum. In Greußen mag man vor allem Lichter.

Gleich vier Exemplare hat der Bauhof der Stadt An der Schmücke in den vergangenen Wochen besichtigt und ausgewählt. In Heldrungen, Oldisleben, Gorsleben und für den Oldislebener Kindergarten musste man fündig werden und Weihnachtsbäume aufstellen. Und die Liste an stattlichem Tannengrün ließen sich fortsetzen. Auch in Udersleben, Esperstedt, Ringleben, Bottendorf schmücken sich die Dörfer in jedem Jahr mit einem eigenen kleinen, oft auch recht großen Weihnachtsbaum ihr Plätze. Während in der Stadt Roßleben-Wiehe die Suche nach den schönsten Exemplaren schon im Sommer mit einem Aufruf im Amtsblatt beginnt, hat es Schönewerda leicht. Dort steht der Weihnachtsbaum seit Jahren fest in der Erde und wächst und gedeiht.

In welchem Dorf, in welcher Stadt stehen noch andere schöne Weihnachtsbäume? Wir suchen den stattlichsten, den höchsten oder den buntesten Lichterbaum in diesem Jahr. Schreiben Sie uns oder schicken ein Bild vom Tannenbaum auf ihrem Dorfplatz, vor dem Sportlerheim oder der Kommunalverwaltung. Verraten Sie uns, wer den Nadelbaum immer besorgt, aufstellt und besonders schmückt. Vielleicht gibt es auch noch mehr Geschichten zu erzählen: Thüringer Allgemeine, Hauptstraße 40, 99706 Sondershausen oder Leipziger Straße 25, 06556 Artern oder sondershausen@thueringer-allgemeine.de oder artern@thueringer-allgemeine.de

Welcher der schönste Weihnachtsbaum im Landkreis ist, machen Sie sich selbst ein Bild unter ta-sondershausen.de