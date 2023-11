Der Kammerchor Madrigalisten wurde 1968 in Sondershausen gegründet. Sie singen vor allem historische Chormusik, a cappella, auch instrumental begleitet.

Die Sondershäuser Madrigalisten sind in der Vorweihnachtszeit gleich zweimal in Konzerten zu erleben

Sondershausen. Der Sondershäuser Kammerchor wird im Dezember gleich zweimal zu hören sein. Der Kartenvorverkauf fürs Weihnachtsoratorium beginnt bereits jetzt.

Wenn auch für Sie das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach unbedingt zum Weihnachtsfest gehört, dann sollten Sie sich Samstag, 9. Dezember, vormerken. Im Achteckhaus Sondershausen wird es ab 16 Uhr das bekannte Stück zu hören geben. Es singen die Sondershäuser Madrigalisten gemeinsam mit Gastsängern anderer Chöre und vier Solisten die Kantaten 1 bis 3 des Weihnachtsoratoriums. Die Gesamtleitung hat Martin Stephan. Er hat sich sein „Weihnachtswunschorchester“ zusammengestellt und spielt selbst die Orgel.

Karten für dieses Konzert zum Preis von 20 Euro können seit dem 1. November bereits in der Touristinformation in Sondershausen erworben werden. Restkarten wird es dann an der Abendkasse geben.

Und die Madrigalisten planen außerdem noch ein weiteres Konzert in der Vorweihnachtszeit. Am Mittwoch, den 13. Dezember, wird ab 19.30 Uhr in der Liszt-Halle des Marstalls im Schloss Sondershausen das Weihnachtskonzert der Madrigalisten mit bekannten und neu einstudierten Weihnachtsliedern geben.

Karten für das Weihnachtskonzert sind für zehn Euro ebenfalls in der Sondershäuser Touristinformation im Rathaus zu erhalten, Telefon: 03632/62 28 22.