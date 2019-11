Die Turmuhr geht bald sekundengenau

Wer in der 150-Einwohner-Gemeinde Himmelsberg nach der Uhrzeit schauen wollte, dessen Blick ging bislang oben. Vom Turm der St.-Mauritius-Kirche wurde die Uhrzeit in alle vier Himmelsrichtungen angezeigt. Vor rund einer Woche wurden die Zeiger demontiert, am Donnerstagmorgen folgten die Zifferblätter. Die Kirchturmuhr wird derzeit elektrifiziert und die Einwohner trugen mit ihrer Spendenbereitschaft maßgeblich dazu bei.

Es ist ein Knochenjob, den Eckhard Wende und seine Mitstreiter gestern leisteten. Während der Firmenchef gemeinsam mit seinem Elektriker Frank John die fast mannshohen Zifferblätter auf dem Turm demontiert, lassen Ehefrau Christina und Tochter Maria Wende per Seilzug die verzinkten Stahlbleche sanft zu Boden gleiten. „Sie werden durch leichtere Zifferblätter aus Aluminium ersetzt“, erklärt John.

Der Himmelsberger Michael Pößel, Vereinsvorsitzender der Hotzenberger Traktorenfreunde, assistiert auf dem Turm und Einwohnerin Karin Hafermalz bringt warmen Tee für die Arbeiter. Wer in dem Weihnachtsmanndorf zu dieser Zeit auf die Straße tritt, der schaut nach oben – zum Turm.

Dass die Einwohner mit ihrer Kirche besonders verbunden sind, das bewiesen sie schon bei einer Spendenaktion. „Die Elektrifizierung der Uhr kostet rund 18.500 Euro, der größte Teil des Geldes kommt von unseren Einwohnern“, rechnet Karin Hafermalz vor. Als man vor zwei Jahren beim Dorffest anlässlich der 550-Jahr-Feier ganze 4000 Euro übrig hatte, beschloss man im Ort, das Geld für die Umrüstung der Uhr zu verwenden, damit das wöchentliche Aufziehen entfallen kann.

In der örtlichen Jagdgenossenschaft verzichteten viele Mitglieder auf ihre Jagdpacht – so kamen weitere 5000 Euro in den Spendentopf. Bei einer Sammlung im Dorf wurden allein 1900 Euro an Bargeld eingenommen, weitere 1100 Euro wurden nach der Sammlung noch von Sponsoren und Einwohnern gespendet. Die Stadt Sondershausen gab 2000 Euro, von der Landeslotterie kamen weitere 5000 Euro. Am Ende steht sogar ein kleines Plus auf dem Konto der Kirche. „Wir haben mit Pastorin Viktoria Bärwinkel vereinbart, dass das Geld für die Wartung der Uhr, die ab dem dritten Jahr kostenpflichtig wird, verwendet wird“, sagt Hafermalz.

Inzwischen liegen alle Zifferblätter am Boden vor der Kirche. Für die Mitarbeiter der Firma „Turmuhren- und Glockenservice Eckhard Wende“ aus Kaiserpfalz war dies bislang keineswegs die schwierigste Arbeit bei diesem Auftrag. „Das Reinigen des Uhrwerks war viel anstrengender, wir mussten richtig schrubben“, schildert Christina Wende. Und wirklich, das Uhrwerk unter der Schieferhaube des Turmes blinkt und funkelt im Sonnenlicht, das jetzt durch die offenen Uhrluken ungehindert einfallen kann. Der mechanische Antrieb stammt aus der Thüringer Firma Kühn aus Gräfenroda und trägt die Nummer 471. Als Herstellungsjahr ist auf dem kleinen Blechschild 1925 angegeben. „Da können wir in fünf Jahren ja ein Jubiläum feiern“, entfährt es Karin Hafermalz.

Das Besondere an der Umrüstung ist die Tatsache, dass das alte Uhrwerk weiter im Einsatz bleibt und der Antrieb der drei Aufzüge über elektrische Motoren erfolgt. „Wir greifen in das Uhrwerk nicht ein, die Umrüstung ist jederzeit umkehrbar“, erklärt Frank John. Und die Uhr wird zukünftig sekundengenau gehen, zumindest täglich für eine gewisse Zeit, verspricht der Fachmann. Da die Uhr von Natur aus etwas vor geht, kann das Uhrwerk durch eine noch zu installierende Pendelsperre einmal am Tag angehalten und sekundengenau wieder gestartet werden. Durch die Pendelsperre ist auch eine automatische Umstellung auf Sommer- und Winterzeit möglich. Im Frühjahr wird die Uhr einfach elf Stunden und im Herbst für eine Stunde mittels der Sperre angehalten.

In diesem Jahr wird die Turmuhr vermutlich leider keine Uhrzeit mehr anzeigen können. Die Montage der neuen Blätter und der aufgearbeiteten Zeiger planen die Wendes erst für Anfang des neuen Jahres – ihr Auftragsbuch ist einfach zu voll. Am 26. November soll jedoch die Elektrik installiert werden, so dass der Viertel- und der Stundenschlag in der Weihnachtszeit zu hören sein wird. Die Himmelsberger freuen sich auf den Abschluss der Arbeiten. „Die Turmuhr muss gehen. Ob einer in der Kirche ist oder nicht, nach oben guckt hier jeder“, findet Karin Hafermalz.