Die Weihnachtskonzerte der Musikschule des Kyffhäuserkreises beginnen bereits im November

Kyffhäuserkreis. Die Nachwuchsmusiker des Carl-Schroeder-Konservatoriums sind in Greußen und Sondershausen zu hören.

Bereits an diesem Wochenende beginnen die Weihnachtskonzerte der Kreismusikschule, des Carl-Schroeder-Konservatoriums. Über den ersten Auftritt der Nachwuchsmusiker können sich die Bürger von Greußen freuen. Am Freitag, 24. November, wird 19 Uhr zum ersten Weihnachtskonzert in die Gemeinschaftsschule eingeladen. Am Samstag, 25. November, sind die Schülerinnen und Schüler um 16 Uhr im Sondershäuser Achteckhaus zu hören.

In den Konzerten präsentieren sich Solisten, Ensembles, die Musikschul-Combo, das Orchester und der Chor mit klassischen und modernen Stücken sowie weihnachtlichen Liedern. Alle Interessierten sind eingeladen, sich musikalisch auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen zu lassen.